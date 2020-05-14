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Гендиректор підприємства, який хотів вивезти бурштин з Волині за кордон, може «сісти» на 8 років

Гендиректор підприємства, який хотів вивезти бурштин з Волині за кордон, може «сісти» на 8 років
На Волині судитимуть керівника підприємства, який намагався незаконно збути понад 115 кг бурштину. Про це інформують у пресслужбі прокуратури області.

Прокурори Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення генеральним директором господарського товариства службового підроблення та незаконного придбання і зберігання з метою збуту бурштину у значних розмірах (ч.1 ст. 366, ч.3 ст. 240-1 КК України).

Слідство встановило, що посадовець незаконно придбав понад 115 кг необробленого бурштину ринковою вартістю майже півмільйона гривень та зберігав його з метою незаконного збуту за межі України.

Аби легально збути сонячне каміння, генеральний директор підприємства підробив документи про придбання його на товарній біржі, а також висновки державного гемологічного центру України щодо якості бурштину, які подав через брокера на митницю.

Під час митного огляду автомобіля 26 червня 2020 року бурштин був вилучений правоохоронцями із подальшим накладенням арешту. За вчинення цих злочинів посадовець невдовзі постане перед судом.

Нагадаємо, 21 квітня цього року йому повідомили про підозру.

Згідно з санкцією ч.3 ст. 240–1 КК України, вчинені службовою особою з використанням службового становища незаконне придбання, зберігання, передача, пересилання, перевезення, переробка і збут бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами, у значних розмірах, караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років з конфіскацією майна.

Зауважимо, що з посиланням на власні джерела місцеві ЗМІ раніше повідомляли, що йдеться про директора рівненського підприємства «Український бурштиновий дім» Івана Прадоша.

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Теги: бурштин, збут, директор підприємства, суд, прокуратура
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