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Жителі громади на Волині власноруч відремонтували зруйновані поромні переправи

Жителі громади на Волині власноруч відремонтували зруйновані поромні переправи
Місцеві жителі трьох сіл Маневицької селищної ради самостійно відновити три старі зруйновані поромні переправи через річку Стир.

Про це розповів Суспільному перший заступник селищного голови Сергій Борисюк.

Старі переправи були напівзруйнованими. Деревина прогнила, металеві конструкції пошкодила вода.

Поромні переправи у селах Старий Чорторийськ, Новосілки та Хряськ були зажди, — каже Сергій Борисюк. Люди ними користуються повсякденно, адже на іншому березі річки – пасовища, паї та сінокоси. Також переправи сполучають ці села з іншими населеними пунктами.

Громади трьох сіл об'єдналась та спільними зусиллями відновили переправи.

"Частково допомогла селищна рада, деревиною забезпечило місцеве лісництво, а роботу виконали ініціативні селяни", — каже Сергій Борисюк.

Сергій Борисюк розповів, що до роботи долучилось кілька десятків жителів сіл.

"Минулого тижня завершили облаштування паромних мостів у селах Хряськ та Новосілки, 20 липня завершили переправу у Старому Чорторийську", — каже заступник селищного голови.

Служитимуть такі переправи 5-6 років, — розповів посадовець.



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Теги: Маневицька селищна рада, ремонт, поромні переправи
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