Суд виніс покарання волинянину, який із сокирою накинувся на поліцейських





Про це



Неодноразово судимий, в тому числі й за опір правоохоронцям, нетверезий молодик уночі 24 березня 2021 року накинувся із сокирою на двох поліцейських, які приїхали на виклик – з'ясовувати обставини конфлікту між ним та його знайомим.



Неправомірні дії чоловіка були припинені поліцією.



Ківерцівський районний суд, визнавши волинянина винним у погрозі насильством щодо працівника правоохоронного органу у зв'язку з виконанням ним службових обов'язків (ч. 1 ст. 345 КК України), призначив йому покарання у виді одного року позбавлення волі.



Фото - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 30-річний житель села Озеро, який погрожував насильством працівникам поліції, потрапив у тюрму.Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.Неодноразово судимий, в тому числі й за опір правоохоронцям, нетверезий молодик уночі 24 березня 2021 року накинувся із сокирою на двох поліцейських, які приїхали на виклик – з'ясовувати обставини конфлікту між ним та його знайомим.Неправомірні дії чоловіка були припинені поліцією.Ківерцівський районний суд, визнавши волинянина винним у погрозі насильством щодо працівника правоохоронного органу у зв'язку з виконанням ним службових обов'язків (ч. 1 ст. 345 КК України), призначив йому покарання у виді одного року позбавлення волі.

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