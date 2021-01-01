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Суд виніс покарання волинянину, який із сокирою накинувся на поліцейських

Суд виніс покарання волинянину, який із сокирою накинувся на поліцейських
30-річний житель села Озеро, який погрожував насильством працівникам поліції, потрапив у тюрму.

Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.

Неодноразово судимий, в тому числі й за опір правоохоронцям, нетверезий молодик уночі 24 березня 2021 року накинувся із сокирою на двох поліцейських, які приїхали на виклик – з'ясовувати обставини конфлікту між ним та його знайомим.

Неправомірні дії чоловіка були припинені поліцією.

Ківерцівський районний суд, визнавши волинянина винним у погрозі насильством щодо працівника правоохоронного органу у зв'язку з виконанням ним службових обов'язків (ч. 1 ст. 345 КК України), призначив йому покарання у виді одного року позбавлення волі.

Фото - ілюстративне

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Теги: суд, тюрма, поліцейські, волинянин
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