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Автотроща на Львівщині: загинули жінка з дитиною, троє людей – у важкому стані

Автотроща на Львівщині: загинули жінка з дитиною, троє людей – у важкому стані
На трасі «Київ-Чоп» поблизу села Дубина Стрийського району сталася смертельна автопригода.

Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 20 липня, приблизно о 13:00, - інформує ГУНП в області.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Opel Astra, 24-річний мешканець району, виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з автомобілем Mazda.

Внаслідок травм, отриманих під час ДТП, пасажирка Mazda загинула на місці події. Ще двох пасажирів - хлопчика (орієнтовний вік 10 років) та дівчинку (орієнтовний вік 7 років) – з тілесними ушкодженнями госпіталізували. На жаль, незважаючи на зусилля медиків, хлопчик помер у медичному закладі.

Обидва водії у важкому стані також перебувають у лікарні.

Правоохоронці встановлюють обставини події, кількість травмованих та особи усіх учасників ДТП. Вирішують питання про відкриття кримінального провадження за ч.3 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
Автотроща на Львівщині: загинули жінка з дитиною, троє людей – у важкому стані


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Теги: аварія, ДТП, Київ-Чоп
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