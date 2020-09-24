Які дороги Луцької міської громади ремонтують та на якій стадії. ПЕРЕЛІК

У Луцьку відбувається активна стадія ремонту доріг на кількох вулицях. Так, на проспекті Волі станом на зараз вже проклали ліву смугу на шляху від вулиці Шопена до вулиці Сенатора.Також ремонт дорожнього покриття відбувається і у деяких селах Луцької ОТГ. Про це йдеться на сайті Луцькради.Оскільки одну смугу на проспекті Волі уже проклали, представники підрядника готують до асфальтування й іншу. У найближчий час планують прокласти асфальт до вулиці Вавилова. Також триває заміна мереж та облаштування паркомісць на території технічної смуги зі сторони Київського майдану та облаштування велодоріжки.Розпочали ремонт й на інших вулицях міста. Одна з них — Черчицька. До ремонту тверде покриття було відсутнє. Нині тут вкладають новенький асфальт.“Вулиця ніколи не бачила асфальту. Невеличка, протяжністю в один кілометр, зараз вона кардинально змінилася: має асфальтове покриття у 5 сантиметрів, укладене за всіма нормами та правилами, а вже за тиждень матиме ще й обмежувачі швидкості та впорядковані узбіччя”, - розповів. Також триває капремонт історичної вулиці Кривий Вал від вул. Набережної до вул. Б. Хмельницького.На перехресті вулиць Потебні та Львівської невдовзі запрацює новий світлофорний об'єкт. Поки роботи з їх підключення та налаштування тривають. Світлофори повноцінно запрацюють наступного тижня. Окрім того, на перехресті з'явилися острівки безпеки.Завершені роботи з поточного ремонту вулиці Марка Вовчка в селі Небіжка Луцької міської територіальної громади. Тепер 900 метрів ґрунтової дороги з калюжами і вибоїнами стали якісним асфальтовим покриттям.