У Луцьку затримали нелегального мігранта з Непалу





Про це повідомляє Міграційна служба Волинської області.



Внаслідок перевірки у Луцьку виявили громадянина Республіки Непал, котрий порушив норми міграційного законодавства. Іноземець 1997 року народження, прибув до України в лютому 2020 року і ухилявся від виїзду на батьківщину.



Порушника притягнули до адміністративної відповідальності за ст. 203 КУпАП та наклали штраф у розмірі 1 700 грн.



Відносно громадянина Непалу прийняли рішення про примусове повернення на батьківщину.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 20 липня співробітники сектору запобігання нелегальній міграції управління ДМС в області здійснили міграційну перевірку на дотримання іноземцями норм законодавства України.Про це повідомляє Міграційна служба Волинської області.Внаслідок перевірки у Луцьку виявили громадянина Республіки Непал, котрий порушив норми міграційного законодавства. Іноземець 1997 року народження, прибув до України в лютому 2020 року і ухилявся від виїзду на батьківщину.Порушника притягнули до адміністративної відповідальності за ст. 203 КУпАП та наклали штраф у розмірі 1 700 грн.Відносно громадянина Непалу прийняли рішення про примусове повернення на батьківщину.

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