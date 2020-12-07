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У Луцьку затримали нелегального мігранта з Непалу

У Луцьку затримали нелегального мігранта з Непалу
20 липня співробітники сектору запобігання нелегальній міграції управління ДМС в області здійснили міграційну перевірку на дотримання іноземцями норм законодавства України.

Про це повідомляє Міграційна служба Волинської області.

Внаслідок перевірки у Луцьку виявили громадянина Республіки Непал, котрий порушив норми міграційного законодавства. Іноземець 1997 року народження, прибув до України в лютому 2020 року і ухилявся від виїзду на батьківщину.

Порушника притягнули до адміністративної відповідальності за ст. 203 КУпАП та наклали штраф у розмірі 1 700 грн.

Відносно громадянина Непалу прийняли рішення про примусове повернення на батьківщину.


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Теги: Луцьк, міграційна служба, нелегал
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