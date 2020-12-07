У Луцьку затримали нелегального мігранта з Непалу
Сьогодні, 17:31
20 липня співробітники сектору запобігання нелегальній міграції управління ДМС в області здійснили міграційну перевірку на дотримання іноземцями норм законодавства України.
Про це повідомляє Міграційна служба Волинської області.
Внаслідок перевірки у Луцьку виявили громадянина Республіки Непал, котрий порушив норми міграційного законодавства. Іноземець 1997 року народження, прибув до України в лютому 2020 року і ухилявся від виїзду на батьківщину.
Порушника притягнули до адміністративної відповідальності за ст. 203 КУпАП та наклали штраф у розмірі 1 700 грн.
Відносно громадянина Непалу прийняли рішення про примусове повернення на батьківщину.
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Про це повідомляє Міграційна служба Волинської області.
Внаслідок перевірки у Луцьку виявили громадянина Республіки Непал, котрий порушив норми міграційного законодавства. Іноземець 1997 року народження, прибув до України в лютому 2020 року і ухилявся від виїзду на батьківщину.
Порушника притягнули до адміністративної відповідальності за ст. 203 КУпАП та наклали штраф у розмірі 1 700 грн.
Відносно громадянина Непалу прийняли рішення про примусове повернення на батьківщину.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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