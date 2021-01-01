Найбагатша людина у світі Джефф Безос успішно злітав у космос

Джефф Безос у вівторок успішно злітав в космос на кораблі New Shepard, який побудувала його компанія Blue Origin. Про це пише



Ракета з капсулою New Shepard успішно стартувала близько 09:10 за місцевим часом (16:10 за Києвом) з приватного космодрому Безоса біля міста Ван-Хорн в пустелі на заході Техасу. Після цього корабель відокремився від ракети-носія і піднявся на висоту 100 км.



Потім ракета приземлилася, а незабаром успішно повернулася на Землю і капсула New Shepard, яка спустилася на парашутах.



Разом із Безосом в польоті брали участь його 53-річний брат Марк, 18-річний студент-фізик Олівер Демен і 82-річна льотчиця Воллі Фанк.



Космоліт Безоса зробив 15 керованих польотів без людей. Це була перша подорож з пасажирами на борту.



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