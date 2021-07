Найбагатша людина у світі Джефф Безос успішно злітав у космос

Засновник компанії Amazon і найбагатша людина в світіу вівторок успішно злітав в космос на кораблі New Shepard, який побудувала його компанія Blue Origin. Про це пише ВВС. Ракета з капсулою New Shepard успішно стартувала близько 09:10 за місцевим часом (16:10 за Києвом) з приватного космодрому Безоса біля міста Ван-Хорн в пустелі на заході Техасу. Після цього корабель відокремився від ракети-носія і піднявся на висоту 100 км.Потім ракета приземлилася, а незабаром успішно повернулася на Землю і капсула New Shepard, яка спустилася на парашутах.Разом із Безосом в польоті брали участь його 53-річний брат, 18-річний студент-фізикі 82-річна льотчицяКосмоліт Безоса зробив 15 керованих польотів без людей. Це була перша подорож з пасажирами на борту.