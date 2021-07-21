Погода у Луцьку на середу, 21 липня
Сьогодні, 20:00
У Луцьку завтра, 21 липня, синоптик прогнозують хмарну погоду. Сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар.
Про це йдеться на сайті Sinoptik.
Вночі йтиме дрібний дощ, який посилиться вранці, але до середини дня він повинен припинитися. Вдень очікується гроза та посилення швидкості вітру до 15-24 м/с.
Температура повітря вночі +18+19 градусів тепла, вдень +20+23 градуси тепла.
Народний прогноз погоди: 21 липня вшановується пам'ять святого великомученика Прокопа. У народі святого Прокопа називали Жнивником, оскільки у цей час починали в'язати снопи. Також у цей день відзначається свято Казанської ікони Божої Матері. У народі говорили: "Хто на Казанську одружиться, щасливий буде", тому в цей час справлялось багато весіль. По цьому дню судили про найближчу зиму: "Що Казанська покаже, те й зима скаже". З 21 липня починається найсильніша спека.
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Про це йдеться на сайті Sinoptik.
Вночі йтиме дрібний дощ, який посилиться вранці, але до середини дня він повинен припинитися. Вдень очікується гроза та посилення швидкості вітру до 15-24 м/с.
Температура повітря вночі +18+19 градусів тепла, вдень +20+23 градуси тепла.
Народний прогноз погоди: 21 липня вшановується пам'ять святого великомученика Прокопа. У народі святого Прокопа називали Жнивником, оскільки у цей час починали в'язати снопи. Також у цей день відзначається свято Казанської ікони Божої Матері. У народі говорили: "Хто на Казанську одружиться, щасливий буде", тому в цей час справлялось багато весіль. По цьому дню судили про найближчу зиму: "Що Казанська покаже, те й зима скаже". З 21 липня починається найсильніша спека.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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