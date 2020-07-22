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Десятки байкерів на Замковій площі: до Луцька завітали учасники «Мотопробігу єдності». ВІДЕО

Десятки байкерів на Замковій площі: до Луцька завітали учасники «Мотопробігу єдності». ВІДЕО
На Замкову площу сьогодні, 20 липня, у Луцьку, заїхали байкери, учасники п’ятого "Мотопробігу єдності". Про це розповів Суспільному координатор мотопробігу Микола Спірідонов.

Свою мандрівку вони розпочали 19 липня з Ужгорода та мають завершити 1 серпня в Запоріжжі, на острові Хортиця. Зі слів Миколи Спірілонова, за два тижні байкери планують відвідати більше 50-ти міст та подолати до п'яти тисяч кілометрів. За його підрахунками до Луцька приїхало півсотні учасників.

Микола Спірідонов розповідає, що з собою учасники мотопробігу везуть два прапори — український та кримськотатарський, які будь-хто може підписати та залишити побажання.

Єдина мета, яку пропагують байкери — єднання, у них також заборонена участь політичних партій.

"Разом з байкерами, але автомобілем мандрує Арсен Тартан. Чоловік кримський татарин, родом з Євпаторії. Чоловік подорожуватиме з учасниками мотопробігу два тижні, об'їздить всю Україну. Каже: "Бажано з Кримом, але поки що без, але обов'язково буде з Кримом також", - розповів Спірідонов.

На Замковій площі байкери провели годину, далі вирушили до Рівного.


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Теги: байкери
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