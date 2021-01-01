Моторошне вбивство на Соборності: чоловік бив дружину протягом 20 років





Про це розповіла Ольга Бузулук.



Нагадаємо,



Загиблим матері та доньці було 56 та 22 роки. Про вбивство правоохоронців повідомили сусіди. Їм чоловік сам розповів про те, що скоїв, – говорить речниця. Його затримали поруч з квартирою, де усе трапилося. В помешканні виявили сокиру, якою чоловік убив рідних.



Ольга Бузулук розповіла, чоловіка раніше притягували до кримінальної відповідальності. В травні суд йому присудив 850 гривень штрафу за побиття дружини та доньки і відпустив додому.



Слова правоохоронців підтверджують рідні убитих матері та доньки. Як розповіла сестра убитої 56-річної жінки Зоя Ковальська, чоловік бив дружину та доньку упродовж двох десятків років.



Подружжя розлучилося, але жили разом через брак грошей на інше житло.



"Вони дуже погано жили. Вони бідненькі і втікали звідси, скільки разів на зйомник квартирах жили. Він їх знаходив і повертав. Життя в неї таке було і щоб так закінчити", – каже родичка загиблих Аліна. Від рідних загиблих стало відомо, що 22-річна Тетяна цього року закінчила рівненський виш. Її мати працювала в управлінні статистики.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку 62-річному пенсіонеру, якого підозрюють у жорстокому вбивстві колишньої дружини та доньки загрожує довічне позбавлення волі у разі доведення вини. Зауважують, що він є інвалідом третьої групи.Про це розповіла Суспільному речниця Нацполіції ВолиніНагадаємо, вбивство у будинку на проспекті Соборності, 32 сталося зранку 20 липня.Загиблим матері та доньці було 56 та 22 роки. Про вбивство правоохоронців повідомили сусіди. Їм чоловік сам розповів про те, що скоїв, – говорить речниця. Його затримали поруч з квартирою, де усе трапилося. В помешканні виявили сокиру, якою чоловік убив рідних.Ольга Бузулук розповіла, чоловіка раніше притягували до кримінальної відповідальності. В травні суд йому присудив 850 гривень штрафу за побиття дружини та доньки і відпустив додому.Слова правоохоронців підтверджують рідні убитих матері та доньки. Як розповіла сестра убитої 56-річної жінки, чоловік бив дружину та доньку упродовж двох десятків років.Подружжя розлучилося, але жили разом через брак грошей на інше житло."Вони дуже погано жили. Вони бідненькі і втікали звідси, скільки разів на зйомник квартирах жили. Він їх знаходив і повертав. Життя в неї таке було і щоб так закінчити", – каже родичка загиблих Аліна. Від рідних загиблих стало відомо, що 22-річна Тетяна цього року закінчила рівненський виш. Її мати працювала в управлінні статистики.

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