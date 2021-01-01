На хімзаводі «Рівнеазот» пролунав вибух: чи є загроза населенню





Гази розповсюдилися в незначній кількості на території заводу. Наслідки надзвичайної ситуації повністю ліквідовано власними силами, зауважують на підприємстві.



Жертв та постраждалих немає.



«На поточний момент показники якості повітря знаходяться в межах допустимих норм. Жодної загрози навколишньому середовищу та населенню немає. Підприємство працює в штатному режимі



Надзвичайна ситуація не вплинула на роботу виробничих цехів підприємства та подальше відвантаження продукції згідно з укладеними контрактами», - запевняють у пресслужбі заводу.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На хімічному заводі «Рівнеазот» сталася аварія сьогодні, 20 липня. Як інформують у пресслужбі підприємства, відбулася розгерметизація трубопроводу в цеху виробництва азотної кислоти. Внаслідок стався викид нітрозних газів.Гази розповсюдилися в незначній кількості на території заводу. Наслідки надзвичайної ситуації повністю ліквідовано власними силами, зауважують на підприємстві.Жертв та постраждалих немає.«На поточний момент показники якості повітря знаходяться в межах допустимих норм. Жодної загрози навколишньому середовищу та населенню немає. Підприємство працює в штатному режиміНадзвичайна ситуація не вплинула на роботу виробничих цехів підприємства та подальше відвантаження продукції згідно з укладеними контрактами», - запевняють у пресслужбі заводу.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію