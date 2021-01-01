вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На хімзаводі «Рівнеазот» пролунав вибух: чи є загроза населенню

На хімзаводі «Рівнеазот» пролунав вибух: чи є загроза населенню
На хімічному заводі «Рівнеазот» сталася аварія сьогодні, 20 липня. Як інформують у пресслужбі підприємства, відбулася розгерметизація трубопроводу в цеху виробництва азотної кислоти. Внаслідок стався викид нітрозних газів.

Гази розповсюдилися в незначній кількості на території заводу. Наслідки надзвичайної ситуації повністю ліквідовано власними силами, зауважують на підприємстві.

Жертв та постраждалих немає.

«На поточний момент показники якості повітря знаходяться в межах допустимих норм. Жодної загрози навколишньому середовищу та населенню немає. Підприємство працює в штатному режимі

Надзвичайна ситуація не вплинула на роботу виробничих цехів підприємства та подальше відвантаження продукції згідно з укладеними контрактами», - запевняють у пресслужбі заводу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Небезпечні водойми: де на Волині не можна купатися. ПЕРЕЛІК
У Луцьку – новий головний транспортник, Степанова понизили у посаді
У Луцьку – нові тарифи на паркування автівок
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
ВООЗ дала нові рекомендації щодо вакцинації вагітних жінок
Сьогодні, 19:22
Де на Волині будуть відключати світло 21 липня. АДРЕСИ
Сьогодні, 19:00
На хімзаводі «Рівнеазот» пролунав вибух: чи є загроза населенню
Сьогодні, 18:48
Ще одна країна зняла карантинні обмеження на в'їзд для українців
Сьогодні, 18:45
Моторошне вбивство на Соборності: чоловік бив дружину протягом 20 років
Сьогодні, 18:28
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
ВООЗ дала нові рекомендації щодо вакцинації вагітних жінок
Сьогодні, 19:22
 0
Де на Волині будуть відключати світло 21 липня. АДРЕСИ
Сьогодні, 19:00
 0
На хімзаводі «Рівнеазот» пролунав вибух: чи є загроза населенню
Сьогодні, 18:48
 0
Ще одна країна зняла карантинні обмеження на в'їзд для українців
Сьогодні, 18:45
 0
Моторошне вбивство на Соборності: чоловік бив дружину протягом 20 років
Сьогодні, 18:28
 0
Медіа
відео
1/8