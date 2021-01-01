На хімзаводі «Рівнеазот» пролунав вибух: чи є загроза населенню
Сьогодні, 18:48
На хімічному заводі «Рівнеазот» сталася аварія сьогодні, 20 липня. Як інформують у пресслужбі підприємства, відбулася розгерметизація трубопроводу в цеху виробництва азотної кислоти. Внаслідок стався викид нітрозних газів.
Гази розповсюдилися в незначній кількості на території заводу. Наслідки надзвичайної ситуації повністю ліквідовано власними силами, зауважують на підприємстві.
Жертв та постраждалих немає.
«На поточний момент показники якості повітря знаходяться в межах допустимих норм. Жодної загрози навколишньому середовищу та населенню немає. Підприємство працює в штатному режимі
Надзвичайна ситуація не вплинула на роботу виробничих цехів підприємства та подальше відвантаження продукції згідно з укладеними контрактами», - запевняють у пресслужбі заводу.
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Гази розповсюдилися в незначній кількості на території заводу. Наслідки надзвичайної ситуації повністю ліквідовано власними силами, зауважують на підприємстві.
Жертв та постраждалих немає.
«На поточний момент показники якості повітря знаходяться в межах допустимих норм. Жодної загрози навколишньому середовищу та населенню немає. Підприємство працює в штатному режимі
Надзвичайна ситуація не вплинула на роботу виробничих цехів підприємства та подальше відвантаження продукції згідно з укладеними контрактами», - запевняють у пресслужбі заводу.
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