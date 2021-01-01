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Жіночий рух «ЗА Майбутнє» відзначає першу річницю. ВІДЕО*

Жіночий рух «ЗА Майбутнє» відзначає першу річницю. ВІДЕО*
Сьогодні Жіночому Руху "ЗА Майбутнє" виповнюється рік з часу заснування. А обласному осередку Жіночого руху «За майбутнє» Волині – пів року.

Підсумками піврічної роботи та ідейними засадами громадської організації ділиться координаторка жіночого руху «ЗА Майбутнє» у Волинській області Ольга Максимяк на своїй сторінці у Фейсбук.

«222 депутатки, 3 очільниці громад. За цей час ми запустили вже 8 груп «Жіночого десанту». Безкоштовні курси самооборони діють у Луцьку, Маневичах, Ківерцях, Рожищі, Нововолинську, Любешові, Ковелі, Володимир-Волинську. В акції «Безпека дитини – наша відповідальність» взяли участь 12 громад. Її втілюємо спільно з Волинським обласним благодійним фондом «Дитяча місія. України». Завдяки цій співпраці 62 сім’ї отримали автокріселка для малюків, 2 – стільці для годування, а сотні дітей – подарунки та солодощі», - розповідає Ольга Максимяк.

Завдяки ініціативі та зусиллям жіночого руху у трьох громадах Волині запущено соціальний проєкт для молоді у літній період - «Спорт – замість гаджетів». Відтак, у Луцьку – це безкоштовні заняття з великого тенісу, у Маневичах – з самоооборони, а у Цумані – веселі спортивні естафети.

Жіночий рух «За майбутнє» Волині долучився до організації соціальних благодійних проектах для мам Героїв, яких забрала війна, «Посміхнись, мамо», та для дітей Небесного легіону – «Посміхнись дитино». У Нововолинську дівчата з жіночого руху долучилися до створення і волонтерять у благодійній їдальні.

А ще дуже важлива складова ініціатив Жіночого руху як на всеукраїнському, так і на регіональних рівнях – це юридична допомога у складних життєвих ситуаціях, захист трудових та соціальних прав жінок і дітей, підтримка тих, хто потерпає від домашнього насильства.

Як зазначає Ольга Максимяк: «Ми даруємо дітям емоції, аби вони знали, – щасливими можна бути в нашій країні! Нам небайдужі питання доль діток та людей з інвалідністю. Ми постійно вчимося та розвиваємося. А нещодавно наші депутатки, активістки, як експертки, також увійшли до складу Жіночої Асамблеї. Любимо нашу Україну! І дуже в неї віримо!

Дякую кожній у нашій волинській команді! Наша сила – у єдності, згуртованості, взаємопідтримці та любові до людей! Завжди пам'ятайте про це!»


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Теги: Жіночий руз, ЗА майбутнє, Ольга Максимяк
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