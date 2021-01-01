ДСНС запевняє, що аварія на РівнеАзот не забруднила повітря





Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.



“О 17:26 витік газів припинено. Жертв та постраждалих немає. Хімічно небезпечних речовин у повітрі не виявлено, загрози людям та навколишньому середовищу немає”, - йдеться у повідомленні.



Концентрація окису азоту в повітрі на території підприємства становить 0,5 – 0,8 мг/м3 при гранично допустимій концентрації – 1,5 мг/м3.



Для чергування від ДСНС залучено 15 осіб та 4 одиниць техніки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Рівненщині внаслідок розгерметизації трубопроводу на підприємстві з виготовлення мінеральних добрив та адипінової кислоти хімічно небезпечних речовин у повітрі не виявлено.Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.“О 17:26 витік газів припинено. Жертв та постраждалих немає. Хімічно небезпечних речовин у повітрі не виявлено, загрози людям та навколишньому середовищу немає”, - йдеться у повідомленні.Концентрація окису азоту в повітрі на території підприємства становить 0,5 – 0,8 мг/м3 при гранично допустимій концентрації – 1,5 мг/м3.Для чергування від ДСНС залучено 15 осіб та 4 одиниць техніки.

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