ДСНС запевняє, що аварія на РівнеАзот не забруднила повітря
Сьогодні, 21:41
На Рівненщині внаслідок розгерметизації трубопроводу на підприємстві з виготовлення мінеральних добрив та адипінової кислоти хімічно небезпечних речовин у повітрі не виявлено.
Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.
“О 17:26 витік газів припинено. Жертв та постраждалих немає. Хімічно небезпечних речовин у повітрі не виявлено, загрози людям та навколишньому середовищу немає”, - йдеться у повідомленні.
Концентрація окису азоту в повітрі на території підприємства становить 0,5 – 0,8 мг/м3 при гранично допустимій концентрації – 1,5 мг/м3.
Для чергування від ДСНС залучено 15 осіб та 4 одиниць техніки.
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Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.
“О 17:26 витік газів припинено. Жертв та постраждалих немає. Хімічно небезпечних речовин у повітрі не виявлено, загрози людям та навколишньому середовищу немає”, - йдеться у повідомленні.
Концентрація окису азоту в повітрі на території підприємства становить 0,5 – 0,8 мг/м3 при гранично допустимій концентрації – 1,5 мг/м3.
Для чергування від ДСНС залучено 15 осіб та 4 одиниць техніки.
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