На Чернігівщині затримали чоловіка, якого два роки розшукували за стрілянину на автомийці в Луцьку





До стрілянини



Чоловіку інкримінують причетність до хуліганства. З ним зараз тривають слідчі дії, після чого поліцейські Чернігівщини передадуть затриманого Поліція Волинської області.



Досудове розслідування здійснюється за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 296 (хуліганство) та ст. 15 (замах на вчинення злочину) та ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Найсуворіше покарання за санкцією цих статей передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні в пункті пропуску «Сеньківка» прикордонники та поліцейські затримали 40-річного чоловіка, який причетний до стрілянини на автомийці в Луцьку понад два роки тому. Тоді у результаті інциденту загинула одна людина, двоє отримали травми. Про це інформує пресслужба патрульної поліції Чернігівщини.До стрілянини у листопаді 2018 року були причетні 11 осіб , дев‘ятеро з яких поліція Волинської області затримала. Сьогодні кримінальна поліція Чернігівського районного управління поліції разом зі співробітниками відділу прикордонної служби «Гірськ» затримали десятого підозрюваного.Чоловіку інкримінують причетність до хуліганства. З ним зараз тривають слідчі дії, після чого поліцейські Чернігівщини передадуть затриманого Поліція Волинської області.Досудове розслідування здійснюється за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 296 (хуліганство) та ст. 15 (замах на вчинення злочину) та ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Найсуворіше покарання за санкцією цих статей передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію