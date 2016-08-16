вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Чернігівщині затримали чоловіка, якого два роки розшукували за стрілянину на автомийці в Луцьку

На Чернігівщині затримали чоловіка, якого два роки розшукували за стрілянину на автомийці в Луцьку
Сьогодні в пункті пропуску «Сеньківка» прикордонники та поліцейські затримали 40-річного чоловіка, який причетний до стрілянини на автомийці в Луцьку понад два роки тому. Тоді у результаті інциденту загинула одна людина, двоє отримали травми. Про це інформує пресслужба патрульної поліції Чернігівщини.

До стрілянини у листопаді 2018 року були причетні 11 осіб, дев‘ятеро з яких поліція Волинської області затримала. Сьогодні кримінальна поліція Чернігівського районного управління поліції разом зі співробітниками відділу прикордонної служби «Гірськ» затримали десятого підозрюваного.

Чоловіку інкримінують причетність до хуліганства. З ним зараз тривають слідчі дії, після чого поліцейські Чернігівщини передадуть затриманого Поліція Волинської області.

Досудове розслідування здійснюється за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 296 (хуліганство) та ст. 15 (замах на вчинення злочину) та ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Найсуворіше покарання за санкцією цих статей передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: поліція, стрілянина на автомийці, затримали
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Небезпечні водойми: де на Волині не можна купатися. ПЕРЕЛІК
У Луцьку – новий головний транспортник, Степанова понизили у посаді
У Луцьку – нові тарифи на паркування автівок
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Чернігівщині затримали чоловіка, якого два роки розшукували за стрілянину на автомийці в Луцьку
Сьогодні, 22:10
ДСНС запевняє, що аварія на РівнеАзот не забруднила повітря
Сьогодні, 21:41
Жіночий рух «ЗА Майбутнє» відзначає першу річницю. ВІДЕО*
Сьогодні, 21:25
У Луцьку – найдорожче: скільки в регіонах України коштує прийняти гарячу ванну
Сьогодні, 20:28
Цигарок на майже 6 млн грн: викрили ділків, які перевозили нелегальний товар у кабельних котушках.ВІДЕО
Сьогодні, 20:20
Схожі новини
У Луцьку «на гарячому» спіймали наркоторговця. ФОТО. ВІДЕО У Луцьку «на гарячому» спіймали наркоторговця. ФОТО. ВІДЕО
26 березень, 17:26
У Луцьку спіймали хулігана, який розмалював «розумну» зупинку У Луцьку спіймали хулігана, який розмалював «розумну» зупинку
11 березень, 10:30
На Закарпатті побили та пограбували волинянина На Закарпатті побили та пограбували волинянина
16 серпень, 2016, 18:25
Київські поліцейські вперше затримали злочинця, який перебував у розшуку. ВІДЕО Київські поліцейські вперше затримали злочинця, який перебував у розшуку. ВІДЕО
16 липень, 2015, 07:07
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Чернігівщині затримали чоловіка, якого два роки розшукували за стрілянину на автомийці в Луцьку
Сьогодні, 22:10
 0
ДСНС запевняє, що аварія на РівнеАзот не забруднила повітря
Сьогодні, 21:41
 0
Жіночий рух «ЗА Майбутнє» відзначає першу річницю. ВІДЕО*
Сьогодні, 21:25
 0
У Луцьку – найдорожче: скільки в регіонах України коштує прийняти гарячу ванну
Сьогодні, 20:28
 0
Цигарок на майже 6 млн грн: викрили ділків, які перевозили нелегальний товар у кабельних котушках.ВІДЕО
Сьогодні, 20:20
 0
Медіа
відео
1/8