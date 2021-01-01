Для українських вчителів цього року придбають понад 60 тисяч ноутбуків

Уряд хоче закупити ноутбуки для 60 тисяч учителів. На їх придбання в бюджеті передбачено майже 1 млрд гривень.Уже цього року українські вчителі в усіх областях та в столиці України повинні отримати нові ноутбуки, на придбання яких у бюджеті-2021 передбачено 980 млн гривень. Про це повідомляє ТСН з посиланнямна сайт Міністерства цифрової трансформації.Закупівлю будуть проводити за участю місцевих бюджетів. У малих містах частка державної субвенції складатиме 90%, в селах та селищах — 95%. У Києві та громадах з населенням понад 40 000 осіб гроші будуть розподілятися так: 70% - за рахунок субвенції, 30% - за рахунок місцевих бюджетів.Загалом буде закуплено понад 60 тисяч ноутбуків, які розподілять на всі 24 області та місто Київ.Враховуючи співфінансування очікується, що середня вартість ноутбука складатиме близько 20 тисяч гривень.