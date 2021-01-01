Для українських вчителів цього року придбають понад 60 тисяч ноутбуків
20 липень, 23:06
Уряд хоче закупити ноутбуки для 60 тисяч учителів. На їх придбання в бюджеті передбачено майже 1 млрд гривень.
Уже цього року українські вчителі в усіх областях та в столиці України повинні отримати нові ноутбуки, на придбання яких у бюджеті-2021 передбачено 980 млн гривень. Про це повідомляє ТСН з посиланнямна сайт Міністерства цифрової трансформації.
Закупівлю будуть проводити за участю місцевих бюджетів. У малих містах частка державної субвенції складатиме 90%, в селах та селищах — 95%. У Києві та громадах з населенням понад 40 000 осіб гроші будуть розподілятися так: 70% - за рахунок субвенції, 30% - за рахунок місцевих бюджетів.
Загалом буде закуплено понад 60 тисяч ноутбуків, які розподілять на всі 24 області та місто Київ.
Враховуючи співфінансування очікується, що середня вартість ноутбука складатиме близько 20 тисяч гривень.
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Уже цього року українські вчителі в усіх областях та в столиці України повинні отримати нові ноутбуки, на придбання яких у бюджеті-2021 передбачено 980 млн гривень. Про це повідомляє ТСН з посиланнямна сайт Міністерства цифрової трансформації.
Закупівлю будуть проводити за участю місцевих бюджетів. У малих містах частка державної субвенції складатиме 90%, в селах та селищах — 95%. У Києві та громадах з населенням понад 40 000 осіб гроші будуть розподілятися так: 70% - за рахунок субвенції, 30% - за рахунок місцевих бюджетів.
Загалом буде закуплено понад 60 тисяч ноутбуків, які розподілять на всі 24 області та місто Київ.
Враховуючи співфінансування очікується, що середня вартість ноутбука складатиме близько 20 тисяч гривень.
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