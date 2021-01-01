На Волині рятувальники витягнули автобус з піщаної пастки.ФОТО
20 липень, 22:49
Сьогодні, 20 липня, на Волині рейсовий автобус, що прямував в напрямку Полиця-Піщане на Камінь-Каширщині застряг у піщаній ямі. В цей час в транспорті перебувало шестеро пасажирів.
Про це повідомляє пресслужба Камінь-Каширського РУ ГУ ДСНС України у Волинській області.
На допомогу водієві автобусу прибули рятувальники Камінь-Каширського районного управління ДСНС. Рятувальники за допомогою пожежного автомобіля витягнули автобус з ями.
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Про це повідомляє пресслужба Камінь-Каширського РУ ГУ ДСНС України у Волинській області.
На допомогу водієві автобусу прибули рятувальники Камінь-Каширського районного управління ДСНС. Рятувальники за допомогою пожежного автомобіля витягнули автобус з ями.
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