На Волині рятувальники витягнули автобус з піщаної пастки.ФОТО





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На допомогу водієві автобусу прибули рятувальники Камінь-Каширського районного управління ДСНС. Рятувальники за допомогою пожежного автомобіля витягнули автобус з ями.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 20 липня, на Волині рейсовий автобус, що прямував в напрямку Полиця-Піщане на Камінь-Каширщині застряг у піщаній ямі. В цей час в транспорті перебувало шестеро пасажирів.Про це повідомляє пресслужба Камінь-Каширського РУ ГУ ДСНС України у Волинській області.На допомогу водієві автобусу прибули рятувальники Камінь-Каширського районного управління ДСНС. Рятувальники за допомогою пожежного автомобіля витягнули автобус з ями.

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