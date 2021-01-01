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На Волині рятувальники витягнули автобус з піщаної пастки.ФОТО

На Волині рятувальники витягнули автобус з піщаної пастки.ФОТО
Сьогодні, 20 липня, на Волині рейсовий автобус, що прямував в напрямку Полиця-Піщане на Камінь-Каширщині застряг у піщаній ямі. В цей час в транспорті перебувало шестеро пасажирів.

Про це повідомляє пресслужба Камінь-Каширського РУ ГУ ДСНС України у Волинській області.

На допомогу водієві автобусу прибули рятувальники Камінь-Каширського районного управління ДСНС. Рятувальники за допомогою пожежного автомобіля витягнули автобус з ями.
На Волині рятувальники витягнули автобус з піщаної пастки.ФОТО
На Волині рятувальники витягнули автобус з піщаної пастки.ФОТО

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Теги: застяряг автобус
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