Вперше в історії: українця підозрюють у морському піратстві
Сьогодні, 00:25
Громадянину України повідомили про підозру за захоплення судна в Індійському океані. Чоловіка затримали. Такий злочин в Україні розкрили вперше.
Про це пише 24 Канал.
Ймовірному пірату повідомили про підозру за використання з метою одержання винагороди озброєного або неозброєного судна для захоплення іншого, а також застосування насилля та пограбування щодо екіпажу.
В Офісі генпрокурора наголосили, цей злочин – проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку.
Українець здійснив напад на судно у липні 2020 року
Українець був співробітником іноземної охоронної компанії. Він надавав послуги у районах, які небезпечні через піратство. Чоловік у липні 2020 року прибув зі зброєю на одне із суден під прапором Маршалових островів в західній частині Індійського океану.
Він пригрозив капітану та повідомив, що захоплює судно. Пірат хотів змінити курс до порту Фуджейра, а також отримати за це гроші.
Український пірат погрожував капітану зброєю
Аби засвідчити, що він налаштований серйозно, пірат навіть вистрелив у стелю капітанського містка. Капітан віддав наказ перевести судно у режим маневрування, вимоги нападника передали компанії-судновласнику.
Перемовини тривали 4 дні. В результаті компанія дала вказівку капітану, аби той заплатив українцю 6 тисяч доларів. Той, своєю чергою, мав здати зброю та розблокувати судно.
Як в Україні карають за піратство?
Якщо провину чоловіка доведуть у суді, то йому загрожуватиме від 5 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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Про це пише 24 Канал.
Ймовірному пірату повідомили про підозру за використання з метою одержання винагороди озброєного або неозброєного судна для захоплення іншого, а також застосування насилля та пограбування щодо екіпажу.
В Офісі генпрокурора наголосили, цей злочин – проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку.
Українець здійснив напад на судно у липні 2020 року
Українець був співробітником іноземної охоронної компанії. Він надавав послуги у районах, які небезпечні через піратство. Чоловік у липні 2020 року прибув зі зброєю на одне із суден під прапором Маршалових островів в західній частині Індійського океану.
Він пригрозив капітану та повідомив, що захоплює судно. Пірат хотів змінити курс до порту Фуджейра, а також отримати за це гроші.
Український пірат погрожував капітану зброєю
Аби засвідчити, що він налаштований серйозно, пірат навіть вистрелив у стелю капітанського містка. Капітан віддав наказ перевести судно у режим маневрування, вимоги нападника передали компанії-судновласнику.
Перемовини тривали 4 дні. В результаті компанія дала вказівку капітану, аби той заплатив українцю 6 тисяч доларів. Той, своєю чергою, мав здати зброю та розблокувати судно.
Як в Україні карають за піратство?
Якщо провину чоловіка доведуть у суді, то йому загрожуватиме від 5 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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