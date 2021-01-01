Вперше в історії: українця підозрюють у морському піратстві



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Ймовірному пірату повідомили про підозру за використання з метою одержання винагороди озброєного або неозброєного судна для захоплення іншого, а також застосування насилля та пограбування щодо екіпажу.



В Офісі генпрокурора наголосили, цей злочин – проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку.



Українець здійснив напад на судно у липні 2020 року

Українець був співробітником іноземної охоронної компанії. Він надавав послуги у районах, які небезпечні через піратство. Чоловік у липні 2020 року прибув зі зброєю на одне із суден під прапором Маршалових островів в західній частині Індійського океану.



Він пригрозив капітану та повідомив, що захоплює судно. Пірат хотів змінити курс до порту Фуджейра, а також отримати за це гроші.



Український пірат погрожував капітану зброєю

Аби засвідчити, що він налаштований серйозно, пірат навіть вистрелив у стелю капітанського містка. Капітан віддав наказ перевести судно у режим маневрування, вимоги нападника передали компанії-судновласнику.



Перемовини тривали 4 дні. В результаті компанія дала вказівку капітану, аби той заплатив українцю 6 тисяч доларів. Той, своєю чергою, мав здати зброю та розблокувати судно.



Як в Україні карають за піратство?

Якщо провину чоловіка доведуть у суді, то йому загрожуватиме від 5 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Громадянину України повідомили про підозру за захоплення судна в Індійському океані. Чоловіка затримали. Такий злочин в Україні розкрили вперше.Про це пише 24 Канал. Ймовірному пірату повідомили про підозру за використання з метою одержання винагороди озброєного або неозброєного судна для захоплення іншого, а також застосування насилля та пограбування щодо екіпажу.В Офісі генпрокурора наголосили, цей злочин – проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку.Українець був співробітником іноземної охоронної компанії. Він надавав послуги у районах, які небезпечні через піратство. Чоловік у липні 2020 року прибув зі зброєю на одне із суден під прапором Маршалових островів в західній частині Індійського океану.Він пригрозив капітану та повідомив, що захоплює судно. Пірат хотів змінити курс до порту Фуджейра, а також отримати за це гроші.Аби засвідчити, що він налаштований серйозно, пірат навіть вистрелив у стелю капітанського містка. Капітан віддав наказ перевести судно у режим маневрування, вимоги нападника передали компанії-судновласнику.Перемовини тривали 4 дні. В результаті компанія дала вказівку капітану, аби той заплатив українцю 6 тисяч доларів. Той, своєю чергою, мав здати зброю та розблокувати судно.Якщо провину чоловіка доведуть у суді, то йому загрожуватиме від 5 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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