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21 липня на Волині: гортаючи календар

21 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 21 липня, у світі відзначають Міжнародний день нездорової їжі, а віряни вшановують пам'ять великомученика Прокопія Кесарійського.

День народження 21 липня відзначає депутат Волинської обласної ради Іван Мирка(на фото).

Також святкують сьогодні журналістка Валерія Колісник, директор ТзОВ «Світ Каменю» Олександр Кирильчук, заслужений діяч науки і техніки України, дійсний член Національної академії аграрних наук України Михайло Хвесик. Вітаємо їх та бажаємо міцного здоров’я, удачі та радості від життя.

У середу, 21 липня, іменини відзначають власники таких імен: Андрій, Віктор, Данило, Дмитро, Прокопій, а також Ростислав. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

21 липня 1944 року від німців були визволені Устилуг та Шацьк.

А 1998 року у цей день в Луцьку відбулася закладка каменю під новий храм – Кафедральний собор Всіх Святих Землі Волинської. Цей православний храм споруджується на честь 1000-ліття Волинської єпархії в місті Луцьку.


ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не варто цього дня зловживати алкоголем, а також переїдати;
- Не гоже нині сваритися з рідними та погано думати про них;
- Не слід сьогодні ходити в гості після заходу сонця;
- Не варто у цей день займатися важкою фізичною працею.


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