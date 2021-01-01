На березі Світязя розпочали будувати мультифункціональний спорткомплекс.ФОТО

Володимира Зеленського «Велике будівництво» на базі практики спортивно-оздоровчого комплексу «Гарт» Волинського національного університету імені Лесі Українки, що на березі озера Світязь, розпочалися роботи з



Наразі будівельники працюють готуються до облаштування фундаменту спорткомплексу. Попереду облаштування стін, прокладання комунікацій та монтаж даху. Загалом проєкт передбачає будівництво двох зблокованих прямокутних споруд: одноповерховий спортивний комплекс (44.0х24.0м) та триповерховий господарський комплекс (20.0 х 24.0м)», -



Варто наголосити, що новий спорткомплекс буде доступний для людей з інвалідністю та маломобільних груп населення. Зокрема, сходи головного входу та евакуаційні виходи на рівні першого поверху дублюватимуться пандусами.



Загальна кошторисна вартість реалізації проєкту спортивної інфраструктури становить понад 19 мільйонів гривень. Левова частка коштів, а саме 16 мільйонів 950 тисяч гривень – це кошти ДФРР, решта – місцевий бюджет.



Голова облдержадміністрації Юрій Погуляйко переконаний, що новий спортивний комплекс на березі озера не тільки надасть можливість проводити на Волині всеукраїнські та міжнародні змагання, а й сприятиме пропаганді здорового способу життя та популяризації різних видів спорту.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В рамках програми Президента України«Велике будівництво» на базі практики спортивно-оздоровчого комплексу «Гарт» Волинського національного університету імені Лесі Українки, що на березі озера Світязь, розпочалися роботи з будівництва мультифункціонального спортивного комплексу. Наразі будівельники працюють готуються до облаштування фундаменту спорткомплексу. Попереду облаштування стін, прокладання комунікацій та монтаж даху. Загалом проєкт передбачає будівництво двох зблокованих прямокутних споруд: одноповерховий спортивний комплекс (44.0х24.0м) та триповерховий господарський комплекс (20.0 х 24.0м)», - повідомляє пресслужба держадміністрації.Варто наголосити, що новий спорткомплекс буде доступний для людей з інвалідністю та маломобільних груп населення. Зокрема, сходи головного входу та евакуаційні виходи на рівні першого поверху дублюватимуться пандусами.Загальна кошторисна вартість реалізації проєкту спортивної інфраструктури становить понад 19 мільйонів гривень. Левова частка коштів, а саме 16 мільйонів 950 тисяч гривень – це кошти ДФРР, решта – місцевий бюджет.Голова облдержадміністраціїпереконаний, що новий спортивний комплекс на березі озера не тільки надасть можливість проводити на Волині всеукраїнські та міжнародні змагання, а й сприятиме пропаганді здорового способу життя та популяризації різних видів спорту.

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