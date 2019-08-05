Збільшення проїзду на 30% - необгрунтоване: жителі одного з сіл поблизу Луцька обурені новими тарифами.ВІДЕО

Любов Хоровко.



Суспільне зібрало позиції жителів села Клепачів, перевізника, який обслуговує маршрут та відділу транспорту Луцької міської ради.



Що кажуть жителі Клепачева

Жителька села Клепачів Любов Хоровко розповідає: раніше проїзд з Клепачева до майже центру Луцька коштував 17 гривень, нині вартість зросла до 25 в одну сторону. Щоб проїхати туди та повернутися жінці треба 50 гривень, а пенсія,— каже, — у неї лише дві тисячі гривень.



Протяжність маршруту "Луцьк-Клепачів" — 25 кілометрів. Цей автобус – єдине транспортне сполучення села з обласним центром. За селом ліс, інші автобуси сюди не заїжджають, – каже місцева жителька Тетяна Грицюк.



Нині Клепачів належить до Луцької тергромади. Місцева жителька Євгенія Каленюк, розповіла, аби не переплачувати за додаткові кілометри, жителі села зверталися до міської ради з проханням змінити маршрут автобуса. "Ми б хотіли, щоб автобус не їздив в Жидичин та Кульчин. Щоб суто Клепачів-Озерце-Луцьк, а то ми платимо за всю дорогу", – каже жінка



Що каже перевізник

Змінити маршрут, так, щоб він не заїжджав до Кульчина, не рентабельно, — каже перевізник Віктор Варшава. Пояснює: є пасажири, які возять у дитячий садок діток, вихователі, їм треба добиратися до Клепачева.



Віктор Варшава розповідає, що востаннє вартість проїзду підвищували 2018-го. З його слів, вдень рейс збитковий, бо ним користується в середньому п'ять пасажирів. Перекривають витрати за рахунок рейсів у час-пік зранку і ввечері.



За день водії автобусів, що їздять маршрутом "Луцьк-Клепачів" здійснюють вісім рейсів. Перший о 6:45 ранку, останній – о 21-ій годині. Водій В’ячеслав Брилюк каже, проїжджає п'ять сіл, спалює 50-60 літрів.



Як розв'язують проблему у міському відділі транспорту

Договір на перевезення з управлінням транспорту обласної адміністрації Віктор Варшава уклав 2016-го року. Торік у жовтні його продовжили до 2026-го. Зважаючи на реформу децентралізації Клепачів нині у Луцькій тергромаді, тому організація пасажирських перевезень у юрисдикції Луцької міської ради.



Начальник відділу транспорту Віктор Главічка розповів: оголошено тендер на приміський маршрут за номером 117 "Луцьк-Клепачів". Конкурс відбудеться 17-го серпня. Вартість проїду встановлюватиме перевізник, який виграє тендер.



Поки іншого перевізника на маршруті "Луцьк-Клепачів" немає, все більше місцевих жителів пересідають на власні авто або велосипеди.





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