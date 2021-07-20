В Україні є загроза «вибухового» зростання COVID – НАН





Про це за інформацією НАН України



"Стурбованість викликає те, що за останній тиждень зросли одразу три ключові епідемічні показники, що, як ми вважаємо, відображають епідемічну динаміку найшвидше: кількість позитивних ПЛР-тестів, нових госпіталізацій і нових зареєстрованих випадків хвороби.



При цьому число позитивних ПЛР-тестів – ймовірно, найоперативніший із них – за тиждень зросло одразу на 16,6%, тоді як кількість госпіталізацій та нових випадків хвороби також зросли, але не так сильно – на 4,9% і 7,3% відповідно.



Відзначимо, що хоча вибухового зростання не спостерігається в жодному регіоні, але темпи тижневого зростання збільшувалися в останні дні, тому ймовірність пришвидшення зростання є досить високою.



До зростання також перейшла частка позитивних результатів тестування. В середньому за останні 7 днів вона склала 2,44% проти досягнутого 9 днів тому мінімального значення у 2,08%, і таке значення є найбільшим з 2 липня 2021 року".



Тим часом зазначається, що щоденне число летальних випадків незначно знизилось у тижневому усередненні.



Майже весь тижневий приріст загальнонаціональної захворюваності зосереджувався у групі "Південь", причому левова частка приросту припадає на Одеську область. Менш помітні епіцентри захворюваності можна виокремити в Києві та Сумській області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Національній академії наук опублікували дослідження, які дозволяють стверджувати про завершення фази спадання захворюваності на COVID-19 в Україні. Разом із тим існує загроза виникнення "вибухових темпів" наступного зростання – подібно до того, як це спостерігалось у деяких країнах світу з поширенням у них штаму "Дельта".Про це за інформацією НАН України пише "Українська правда"."Стурбованість викликає те, що за останній тиждень зросли одразу три ключові епідемічні показники, що, як ми вважаємо, відображають епідемічну динаміку найшвидше: кількість позитивних ПЛР-тестів, нових госпіталізацій і нових зареєстрованих випадків хвороби.При цьому число позитивних ПЛР-тестів – ймовірно, найоперативніший із них – за тиждень зросло одразу на 16,6%, тоді як кількість госпіталізацій та нових випадків хвороби також зросли, але не так сильно – на 4,9% і 7,3% відповідно.Відзначимо, що хоча вибухового зростання не спостерігається в жодному регіоні, але темпи тижневого зростання збільшувалися в останні дні, тому ймовірність пришвидшення зростання є досить високою.До зростання також перейшла частка позитивних результатів тестування. В середньому за останні 7 днів вона склала 2,44% проти досягнутого 9 днів тому мінімального значення у 2,08%, і таке значення є найбільшим з 2 липня 2021 року".Тим часом зазначається, що щоденне число летальних випадків незначно знизилось у тижневому усередненні.Майже весь тижневий приріст загальнонаціональної захворюваності зосереджувався у групі "Південь", причому левова частка приросту припадає на Одеську область. Менш помітні епіцентри захворюваності можна виокремити в Києві та Сумській області.

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