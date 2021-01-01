В Україні хочуть скасувати обов’язковий військовий призов вже з 2023 року





Про це повідомив глава президентської партії «Слуга Народу» Олександр Корнієнко в



«З ухваленням законопроєкту про національний супротив в цілому поступово це все буде втілюватися. Базові зміни — це питання декількох років. Може, в наступному році якісь речі ми встигнемо зробити. До кінця каденції маємо встигнути в цілому», — наголосив Корнієнко.



Він зазначив, що скасування обов’язкового військового призову можливе з 2023 року, так команда президента планує реформувати військкомати.



«Ці всі реформи очікуються, тому що вони пов’язані з планом членства в НАТО. Військова реформа буде відбуватися далі постійно», — каже очільник партії «слуг».



Зауважимо, 16 липня Верховна Рада в другому читанні та в цілому підтримала два законопроєкти: про основи національного спротиву та збільшення чисельності армії.



Він врегульовує питання розвитку територіальної оборони, організації руху опору і відповідної підготовки українців до національного спротиву.



Водночас другий документ встановлює чисельність Збройних сил у кількості, яка не перевищує 261 тисячу людей, у тому числі 215 тисяч військовослужбовців. Це означає, що кількість військовослужбовців в Україні зросте на 11 тисяч: зараз цей показник становить 204 тисячі солдатів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вже з 2023 року в Україні можуть скасувати обов’язковий військовий призов. Це, зокрема, дозволить зробити ухвалений Радою закон про національний спротив, який передбачає створення територіальної оборони.Про це повідомив глава президентської партії «Слуга Народу» інтерв’ю Українським новинам.«З ухваленням законопроєкту про національний супротив в цілому поступово це все буде втілюватися. Базові зміни — це питання декількох років. Може, в наступному році якісь речі ми встигнемо зробити. До кінця каденції маємо встигнути в цілому», — наголосив Корнієнко.Він зазначив, що скасування обов’язкового військового призову можливе з 2023 року, так команда президента планує реформувати військкомати.«Ці всі реформи очікуються, тому що вони пов’язані з планом членства в НАТО. Військова реформа буде відбуватися далі постійно», — каже очільник партії «слуг».Зауважимо, 16 липня Верховна Рада в другому читанні та в цілому підтримала два законопроєкти: про основи національного спротиву та збільшення чисельності армії.Він врегульовує питання розвитку територіальної оборони, організації руху опору і відповідної підготовки українців до національного спротиву.Водночас другий документ встановлює чисельність Збройних сил у кількості, яка не перевищує 261 тисячу людей, у тому числі 215 тисяч військовослужбовців. Це означає, що кількість військовослужбовців в Україні зросте на 11 тисяч: зараз цей показник становить 204 тисячі солдатів.

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