«Цифрова» валіза ЦНАП: як працює нова послуга у луцькій громаді. ВІДЕО





Що це таке та чи користується сервіс популярністю у луцькій громаді – дізнавалися журналісти



В особливих випадках персонально приходити в ЦНАП не обов’язково. З повним спорядженням необхідних інструментів адміністратор може приїхати до вас додому. Така послуга називається “Цифрова валіза”. Це сервіс запроваджений спеціально для людей похилого віку, людей з інвалідністю чи тимчасовими вадами здоров’я та мешканців віддалених районів. Чи діє сервіс і як ним можна скористатися, вирішили дізнатися і ми.



Виявилось, без попередньої консультації – до вас ніхто не поїде. Чому так – пояснює директорка департаменту Лариса Карп’як. Вона каже: перевірити наявність усіх паперів справді необхідно завчасно, аби працівник дарма не їхав. А ще ЦНАП не має власного автомобіля. Його при потребі доводиться позичати у Луцькради.



В крайньому випадку проконсультуватися можна у телефонному режимі.



Минулого року послугою скористалися 136 людей. Цьогоріч попит зменшився. Бо ж нині у кожній громаді є філії ЦНАПу і чи не в кожній сільраді – віддалені працівники департаменту. За допомогою “Цифрової валізи” можна скористатися усіма послугами ЦНАПу за винятком виготовлення id – документів.



Послуга абсолютно безкоштовна, запевняють у ЦНАПі. Тож при потребі фахівці готові приїхати та допомогти.



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