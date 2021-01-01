Коронавірус в Україні: якою є ситуація за останню добу
Сьогодні, 08:54
За добу 20 липня 2021 року в Україні зафіксували 655 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 37, серед медпрацівників – 18).
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок середи, 21 липня.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 508 осіб;
летальних випадків – 13;
одужало – 577 осіб.
За добу протестовано:
методом ПЛР – 18 151 особу,
методом ІФА – 9 082 осіб,
експрес-тестами – 16 270 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 245 930 осіб;
одужало – 2 182 502 особи;
летальних випадків – 52 769;
проведено ПЛР-тестувань – 11 200 678.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (232), Одеській (59), Харківській (41), Донецькій (39) та Запорізькій (31) областях.
В Україні діє адаптивний карантин, країну поділили на зони.
В Україні не залишилося областей в червоній, помаранчевій і жовтій зонах. Всі регіони знаходяться в зеленій зоні.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 232 випадки;
Вінницька область – 12 випадків;
Волинська область – 6 випадків;
Дніпропетровська область – 27 випадків;
Донецька область – 39 випадків;
Житомирська область – 10 випадків;
Закарпатська область – 10 випадків;
Запорізька область – 31 випадок;
Івано-Франківська область – 8 випадків;
Київська область – 13 випадків;
Кіровоградська область – 4 випадки;
Луганська область – 28 випадків;
Львівська область – 24 випадки;
Миколаївська область – 14 випадків;
Одеська область – 59 випадків;
Полтавська область – 10 випадків;
Рівненська область – 4 випадки;
Сумська область – 17 випадків;
Тернопільська область – 9 випадків;
Харківська область – 41 випадок;
Херсонська область – 26 випадків;
Хмельницька область – 14 випадків;
Черкаська область – 12 випадків;
Чернівецька область – 4 випадки;
Чернігівська область – 1 випадок.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок середи, 21 липня.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 508 осіб;
летальних випадків – 13;
одужало – 577 осіб.
За добу протестовано:
методом ПЛР – 18 151 особу,
методом ІФА – 9 082 осіб,
експрес-тестами – 16 270 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 245 930 осіб;
одужало – 2 182 502 особи;
летальних випадків – 52 769;
проведено ПЛР-тестувань – 11 200 678.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (232), Одеській (59), Харківській (41), Донецькій (39) та Запорізькій (31) областях.
В Україні діє адаптивний карантин, країну поділили на зони.
В Україні не залишилося областей в червоній, помаранчевій і жовтій зонах. Всі регіони знаходяться в зеленій зоні.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 232 випадки;
Вінницька область – 12 випадків;
Волинська область – 6 випадків;
Дніпропетровська область – 27 випадків;
Донецька область – 39 випадків;
Житомирська область – 10 випадків;
Закарпатська область – 10 випадків;
Запорізька область – 31 випадок;
Івано-Франківська область – 8 випадків;
Київська область – 13 випадків;
Кіровоградська область – 4 випадки;
Луганська область – 28 випадків;
Львівська область – 24 випадки;
Миколаївська область – 14 випадків;
Одеська область – 59 випадків;
Полтавська область – 10 випадків;
Рівненська область – 4 випадки;
Сумська область – 17 випадків;
Тернопільська область – 9 випадків;
Харківська область – 41 випадок;
Херсонська область – 26 випадків;
Хмельницька область – 14 випадків;
Черкаська область – 12 випадків;
Чернівецька область – 4 випадки;
Чернігівська область – 1 випадок.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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