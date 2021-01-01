Коронавірус в Україні: якою є ситуація за останню добу

За добу 20 липня 2021 року в Україні зафіксували 655 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 37, серед медпрацівників – 18).Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок середи, 21 липня.Також за минулу добу:госпіталізували – 508 осіб;летальних випадків – 13;одужало – 577 осіб.За добу протестовано:методом ПЛР – 18 151 особу,методом ІФА – 9 082 осіб,експрес-тестами – 16 270 осіб.За весь час пандемії в Україні:захворіло – 2 245 930 осіб;одужало – 2 182 502 особи;летальних випадків – 52 769;проведено ПЛР-тестувань – 11 200 678.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (232), Одеській (59), Харківській (41), Донецькій (39) та Запорізькій (31) областях.В Україні діє адаптивний карантин, країну поділили на зони.В Україні не залишилося областей в червоній, помаранчевій і жовтій зонах. Всі регіони знаходяться в зеленій зоні.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 232 випадки;Вінницька область – 12 випадків;Волинська область – 6 випадків;Дніпропетровська область – 27 випадків;Донецька область – 39 випадків;Житомирська область – 10 випадків;Закарпатська область – 10 випадків;Запорізька область – 31 випадок;Івано-Франківська область – 8 випадків;Київська область – 13 випадків;Кіровоградська область – 4 випадки;Луганська область – 28 випадків;Львівська область – 24 випадки;Миколаївська область – 14 випадків;Одеська область – 59 випадків;Полтавська область – 10 випадків;Рівненська область – 4 випадки;Сумська область – 17 випадків;Тернопільська область – 9 випадків;Харківська область – 41 випадок;Херсонська область – 26 випадків;Хмельницька область – 14 випадків;Черкаська область – 12 випадків;Чернівецька область – 4 випадки;Чернігівська область – 1 випадок.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.