Курс валют у Луцьку на 21 липня





Євро при купівлі становить – 31.808, продажу – 32.213.



Курс російського рубля: купівля – 0.324, продаж – 0.374.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.606, продаж – 7.183.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Курс долара у Луцьку станом на 21 липня 2021 року такий: купівля – 27.088, а продаж – 27.302.Євро при купівлі становить – 31.808, продажу – 32.213.Курс російського рубля: купівля – 0.324, продаж – 0.374.Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.606, продаж – 7.183.

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