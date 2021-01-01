Курс валют у Луцьку на 21 липня
Сьогодні, 09:09
Курс долара у Луцьку станом на 21 липня 2021 року такий: купівля – 27.088, а продаж – 27.302.
Євро при купівлі становить – 31.808, продажу – 32.213.
Курс російського рубля: купівля – 0.324, продаж – 0.374.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.606, продаж – 7.183.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Євро при купівлі становить – 31.808, продажу – 32.213.
Курс російського рубля: купівля – 0.324, продаж – 0.374.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.606, продаж – 7.183.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Курс валют у Луцьку на 21 липня
Сьогодні, 09:09
Коронавірус в Україні: якою є ситуація за останню добу
Сьогодні, 08:54
Зламав хребет на річці, щоб знову ходити - потрібна операція: збирають кошти для 16-річного волинянина
Сьогодні, 07:23