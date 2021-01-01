Повідомили статистику щодо коронавірусу на Волині за минулу добу
Сьогодні, 09:23
За минулу добу на Волині зареєстрували 6 випадків захворювання на COVID-19.
Статистику повідомляє ДУ "Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України".
Нові випадки хвороби зафіксували:
Луцький район – 2 хворих:
Луцька ТГ – 2 хворих
Володимир-Волинський район – 3 хворих:
Володимир-Волинська ТГ – 2
Нововолинська ТГ – 1
Ковельський район – 1 хворий:
Ратнівська ТГ – 1
Усього станом на 21 липня в області зареєстрували 62 262 випадки.
Одужало – 60 990 осіб (за останню добу – 13). Летальні випадки – 1203 (за останню добу – 0).
Методом ПЛР всього обстежили 260 693 особи, за останню добу – 228 осіб.
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Статистику повідомляє ДУ "Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України".
Нові випадки хвороби зафіксували:
Луцький район – 2 хворих:
Луцька ТГ – 2 хворих
Володимир-Волинський район – 3 хворих:
Володимир-Волинська ТГ – 2
Нововолинська ТГ – 1
Ковельський район – 1 хворий:
Ратнівська ТГ – 1
Усього станом на 21 липня в області зареєстрували 62 262 випадки.
Одужало – 60 990 осіб (за останню добу – 13). Летальні випадки – 1203 (за останню добу – 0).
Методом ПЛР всього обстежили 260 693 особи, за останню добу – 228 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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