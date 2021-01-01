Повідомили статистику щодо коронавірусу на Волині за минулу добу





Статистику повідомляє ДУ "Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України".



Нові випадки хвороби зафіксували:

Луцький район – 2 хворих:



Луцька ТГ – 2 хворих



Володимир-Волинський район – 3 хворих:



Володимир-Волинська ТГ – 2

Нововолинська ТГ – 1



Ковельський район – 1 хворий:



Ратнівська ТГ – 1



Усього станом на 21 липня в області зареєстрували 62 262 випадки.



Одужало – 60 990 осіб (за останню добу – 13). Летальні випадки – 1203 (за останню добу – 0).



Методом ПЛР всього обстежили 260 693 особи, за останню добу – 228 осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу на Волині зареєстрували 6 випадків захворювання на COVID-19.Статистику повідомляє ДУ "Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України".Нові випадки хвороби зафіксували:Луцька ТГ – 2 хворихВолодимир-Волинська ТГ – 2Нововолинська ТГ – 1Ратнівська ТГ – 1Усього станом на 21 липня в області зареєстрували 62 262 випадки.Одужало – 60 990 осіб (за останню добу – 13). Летальні випадки – 1203 (за останню добу – 0).Методом ПЛР всього обстежили 260 693 особи, за останню добу – 228 осіб.

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