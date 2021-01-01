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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Повідомили статистику щодо коронавірусу на Волині за минулу добу

Повідомили статистику щодо коронавірусу на Волині за минулу добу
За минулу добу на Волині зареєстрували 6 випадків захворювання на COVID-19.

Статистику повідомляє ДУ "Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України".

Нові випадки хвороби зафіксували:
Луцький район – 2 хворих:

Луцька ТГ – 2 хворих

Володимир-Волинський район – 3 хворих:

Володимир-Волинська ТГ – 2
Нововолинська ТГ – 1

Ковельський район – 1 хворий:

Ратнівська ТГ – 1

Усього станом на 21 липня в області зареєстрували 62 262 випадки.

Одужало – 60 990 осіб (за останню добу – 13). Летальні випадки – 1203 (за останню добу – 0).

Методом ПЛР всього обстежили 260 693 особи, за останню добу – 228 осіб.

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Теги: коронавірус, Волинь, статистика
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