На Волині горіли житлові будинки
Сьогодні, 09:40
Вчора, 20 липня підрозділи Головного управління ДСНС України у Волинській області здійснили 48 виїздів для проведення заходів з попередження надзвичайних ситуацій, оперативного реагування на події та ліквідації їх наслідків, гасіння пожеж, проведення інших рятувальних заходів, проведення навчань та тренувань. Хибних викликів – 1.
Про це повідомляють волинські рятувальники.
20 липня о 22:24 до Служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в дерев’яному житловому будинку в селі Бучин Любешівської селищної громади.
О 22:54 пожежу локалізували, 23:40 - ліквідували рятувальниками 12-ї державної пожежно-рятувальної частини смт Любешів та працівники місцевої пожежної охорони с. Судче. Причину пожежі встановлюють.
О 22:35 до Служби 101 надійшло повідомлення про пожежу дерев’яної господарської споруди в селі Замлиння Вишнівської селищної громади.
О 23:00 пожежу локалізували, о 09:20 – ліквідували. На місці події працювали рятувальники 10-ї ДПРЧ м. Любомль. Причину пожежі встановлюють.
О 22:56 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на вулиці Богдана Лепкого в Ковелі горить цегляний житловий будинок.
За декілька хвилин за викликом прибули чергові відділення 4-ої та 19-ої Державних пожежно-рятувальних частин міста Ковеля.
З’ясували, що пожежа виникла в перекритті кімнати. Пожежу локалізували о 23:08, ліквідували – о 23:12.
Завдяки оперативним діям рятувальників вдалося врятувати будинок від знищення вогнем. Внаслідок пожежі пошкоджена покрівля на площі 10 м2.
Імовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.
Головне фото - ілюстративне
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Про це повідомляють волинські рятувальники.
20 липня о 22:24 до Служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в дерев’яному житловому будинку в селі Бучин Любешівської селищної громади.
О 22:54 пожежу локалізували, 23:40 - ліквідували рятувальниками 12-ї державної пожежно-рятувальної частини смт Любешів та працівники місцевої пожежної охорони с. Судче. Причину пожежі встановлюють.
О 22:35 до Служби 101 надійшло повідомлення про пожежу дерев’яної господарської споруди в селі Замлиння Вишнівської селищної громади.
О 23:00 пожежу локалізували, о 09:20 – ліквідували. На місці події працювали рятувальники 10-ї ДПРЧ м. Любомль. Причину пожежі встановлюють.
О 22:56 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на вулиці Богдана Лепкого в Ковелі горить цегляний житловий будинок.
За декілька хвилин за викликом прибули чергові відділення 4-ої та 19-ої Державних пожежно-рятувальних частин міста Ковеля.
З’ясували, що пожежа виникла в перекритті кімнати. Пожежу локалізували о 23:08, ліквідували – о 23:12.
Завдяки оперативним діям рятувальників вдалося врятувати будинок від знищення вогнем. Внаслідок пожежі пошкоджена покрівля на площі 10 м2.
Імовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.
Головне фото - ілюстративне
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