На Волині горіли житлові будинки





Про це



20 липня о 22:24 до Служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в дерев’яному житловому будинку в селі Бучин Любешівської селищної громади.



О 22:54 пожежу локалізували, 23:40 - ліквідували рятувальниками 12-ї державної пожежно-рятувальної частини смт Любешів та працівники місцевої пожежної охорони с. Судче. Причину пожежі встановлюють.



О 22:35 до Служби 101 надійшло повідомлення про пожежу дерев’яної господарської споруди в селі Замлиння Вишнівської селищної громади.



О 23:00 пожежу локалізували, о 09:20 – ліквідували. На місці події працювали рятувальники 10-ї ДПРЧ м. Любомль. Причину пожежі встановлюють.



О 22:56 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на вулиці Богдана Лепкого в Ковелі горить цегляний житловий будинок.



За декілька хвилин за викликом прибули чергові відділення 4-ої та 19-ої Державних пожежно-рятувальних частин міста Ковеля.



З’ясували, що пожежа виникла в перекритті кімнати. Пожежу локалізували о 23:08, ліквідували – о 23:12.



Завдяки оперативним діям рятувальників вдалося врятувати будинок від знищення вогнем. Внаслідок пожежі пошкоджена покрівля на площі 10 м2.



Імовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.



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