Необхідно – 60 тисяч євро: 10-річний волинянин потребує пересадки нирки

Іван Кондзіровський, якому всього 10 років, з яких вже один рік він перебуває на гемодіалізі. Рік тому у хлопчика відмовили нирки.



Про це Світлана Кондзіровська.



Причиною є генетичний збій, перші прояви якого виявили 5 років тому. Через збій ураження зазнали печінка та нирки. Через те, що у сина не працюють органи детоксикації, організм отруюється.



Увесь цей час батьки усіма зусиллями шукали виходи, їздили не в одну країну обстежуватись, різними методами лікувались. Але з'ясували лише те, що це не підлягає лікуванню.



В результаті Іванко повноцінно не росте та фізично не розвивається. Не може ходити в школу з однолітками, адже через діагноз в усьому обмежений. Батьки забули, що таке нормальний та спокійний сон. На жаль, хлопчику багато чого вже довелося пережити на свій маленький вік.



«Прошу - не будьте байдужими. Ми слізно просимо про допомогу, щоб подарувати повноцінне життя Вані. Боляче дивитись в його оченята, які сповнені щирістю та бажанням жити. Ми рятували сина самотужки доки могли, однак лікування коштовне і стало нам не під силу. А показники, на жаль, із кожним днем погіршуються.



Враховуючи складну ситуацію із діагнозом, допомогти погодилися лікарі з Варшави.



Розуміючи скільки у цьому світі біди та горя, ми відтягували цей момент до останнього. Однак, ми вичерпали усі свої ресурси і потребуємо допомоги», — говорить мама хлопчика.



Нині Іванко потребує пересадки нирки, що коштує надзвичайно дорого - близько 60 тисяч євро.



Реквізити:



Номер карти Приватбанку – 4149 4991 4069 0486 (Кондзіровська С. В.)

Номер рахунку – 26208679949870



Валютна карта - 4246 7101 4098 9633 VISA ( Кондзіровський І.І.)



Номер рахунку до карти PLN (для злотих) - 48 1050 1520 1000 0092 7275 8419



Номер рахунку EUR (для євро) - 61 1050 1520 1000 0092 7275 8476 (Kondzirovskyi Ivan)





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Любомльчанин, якому всього 10 років, з яких вже один рік він перебуває на гемодіалізі. Рік тому у хлопчика відмовили нирки.Про це "Район.Любомль" розповіла мама хлопчикаПричиною є генетичний збій, перші прояви якого виявили 5 років тому. Через збій ураження зазнали печінка та нирки. Через те, що у сина не працюють органи детоксикації, організм отруюється.Увесь цей час батьки усіма зусиллями шукали виходи, їздили не в одну країну обстежуватись, різними методами лікувались. Але з'ясували лише те, що це не підлягає лікуванню.В результаті Іванко повноцінно не росте та фізично не розвивається. Не може ходити в школу з однолітками, адже через діагноз в усьому обмежений. Батьки забули, що таке нормальний та спокійний сон. На жаль, хлопчику багато чого вже довелося пережити на свій маленький вік.«Прошу - не будьте байдужими. Ми слізно просимо про допомогу, щоб подарувати повноцінне життя Вані. Боляче дивитись в його оченята, які сповнені щирістю та бажанням жити. Ми рятували сина самотужки доки могли, однак лікування коштовне і стало нам не під силу. А показники, на жаль, із кожним днем погіршуються.Враховуючи складну ситуацію із діагнозом, допомогти погодилися лікарі з Варшави.Розуміючи скільки у цьому світі біди та горя, ми відтягували цей момент до останнього. Однак, ми вичерпали усі свої ресурси і потребуємо допомоги», — говорить мама хлопчика.Нині Іванко потребує пересадки нирки, що коштує надзвичайно дорого - близько 60 тисяч євро.

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