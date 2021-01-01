В Україні негода спричинила затримку низки поїздів. СПИСОК

У зв'язку із погодними умовами низка поїздів "Укрзалізниці" прямують із запізненням.Про це у телеграм-каналі повідомляє АТ "Укрзалізниця".Як інформують, станом на 9:00 затримуються рейси:№137 Лисичанськ — Хмельницький (затримується на 2 години 50 хвилин);№64 Київ — Харків (затримується на 2 години 36 хвилин);№101 Київ — Херсон (затримується на 2 години);№15 Харків — Рахів (затримується на 2 години);№126 Київ — Костянтинів (затримується на 1 годину 45 хвилин);№232 Генічеськ — Івано-Франківськ (затримується на 1 годину);№72 Київ — Запоріжжя (затримується на 45 хвилин);№204 Генічеськ — Кривий Ріг (затримується на 42 хвилини);№868 Гречани — Київ (затримується на 42 хвилини);№11 Новоолексіївка — Київ (затримується на 37 хвилини);№282 Хмельницький — Генічеськ (затримується на 30 хвилини);№9 Київ — Маріуполь (затримується на 30 хвилини);№19 Київ — Попасна (затримується на 30 хвилини)."Укрзалізниця" перепрошує за вимушену затримку.