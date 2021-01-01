В Україні негода спричинила затримку низки поїздів. СПИСОК
Сьогодні, 10:05
У зв'язку із погодними умовами низка поїздів "Укрзалізниці" прямують із запізненням.
Про це у телеграм-каналі повідомляє АТ "Укрзалізниця".
Як інформують, станом на 9:00 затримуються рейси:
№137 Лисичанськ — Хмельницький (затримується на 2 години 50 хвилин);
№64 Київ — Харків (затримується на 2 години 36 хвилин);
№101 Київ — Херсон (затримується на 2 години);
№15 Харків — Рахів (затримується на 2 години);
№126 Київ — Костянтинів (затримується на 1 годину 45 хвилин);
№188 Ковель — Миколаїв (затримується на 1 годину);
№232 Генічеськ — Івано-Франківськ (затримується на 1 годину);
№87 Новоолексіївка — Ковель (затримується на 1 годину);
№72 Київ — Запоріжжя (затримується на 45 хвилин);
№204 Генічеськ — Кривий Ріг (затримується на 42 хвилини);
№868 Гречани — Київ (затримується на 42 хвилини);
№11 Новоолексіївка — Київ (затримується на 37 хвилини);
№282 Хмельницький — Генічеськ (затримується на 30 хвилини);
№9 Київ — Маріуполь (затримується на 30 хвилини);
№19 Київ — Попасна (затримується на 30 хвилини).
"Укрзалізниця" перепрошує за вимушену затримку.
Фото - ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це у телеграм-каналі повідомляє АТ "Укрзалізниця".
Як інформують, станом на 9:00 затримуються рейси:
№137 Лисичанськ — Хмельницький (затримується на 2 години 50 хвилин);
№64 Київ — Харків (затримується на 2 години 36 хвилин);
№101 Київ — Херсон (затримується на 2 години);
№15 Харків — Рахів (затримується на 2 години);
№126 Київ — Костянтинів (затримується на 1 годину 45 хвилин);
№188 Ковель — Миколаїв (затримується на 1 годину);
№232 Генічеськ — Івано-Франківськ (затримується на 1 годину);
№87 Новоолексіївка — Ковель (затримується на 1 годину);
№72 Київ — Запоріжжя (затримується на 45 хвилин);
№204 Генічеськ — Кривий Ріг (затримується на 42 хвилини);
№868 Гречани — Київ (затримується на 42 хвилини);
№11 Новоолексіївка — Київ (затримується на 37 хвилини);
№282 Хмельницький — Генічеськ (затримується на 30 хвилини);
№9 Київ — Маріуполь (затримується на 30 хвилини);
№19 Київ — Попасна (затримується на 30 хвилини).
"Укрзалізниця" перепрошує за вимушену затримку.
Фото - ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
З Луцька до Богушівки їздитиме новий автобус. МАРШРУТ
Сьогодні, 10:43
В Україні негода спричинила затримку низки поїздів. СПИСОК
Сьогодні, 10:05
На Волині горіли житлові будинки
Сьогодні, 09:40