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В Україні негода спричинила затримку низки поїздів. СПИСОК

В Україні негода спричинила затримку низки поїздів. СПИСОК
У зв'язку із погодними умовами низка поїздів "Укрзалізниці" прямують із запізненням.

Про це у телеграм-каналі повідомляє АТ "Укрзалізниця".

Як інформують, станом на 9:00 затримуються рейси:

№137 Лисичанськ — Хмельницький (затримується на 2 години 50 хвилин);
№64 Київ — Харків (затримується на 2 години 36 хвилин);
№101 Київ — Херсон (затримується на 2 години);
№15 Харків — Рахів (затримується на 2 години);
№126 Київ — Костянтинів (затримується на 1 годину 45 хвилин);
№188 Ковель — Миколаїв (затримується на 1 годину);
№232 Генічеськ — Івано-Франківськ (затримується на 1 годину);
№87 Новоолексіївка — Ковель (затримується на 1 годину);
№72 Київ — Запоріжжя (затримується на 45 хвилин);
№204 Генічеськ — Кривий Ріг (затримується на 42 хвилини);
№868 Гречани — Київ (затримується на 42 хвилини);
№11 Новоолексіївка — Київ (затримується на 37 хвилини);
№282 Хмельницький — Генічеськ (затримується на 30 хвилини);
№9 Київ — Маріуполь (затримується на 30 хвилини);
№19 Київ — Попасна (затримується на 30 хвилини).

"Укрзалізниця" перепрошує за вимушену затримку.

Фото - ілюстративне

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Теги: негода, Україна, поїзди, затримка
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