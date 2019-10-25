«Інвестор» збудує новий житловий комплекс у Володимирі-Волинському: яким він буде*

На території колишнього консервного заводу у Володимирі-Волинському, що по вул. Луцькій, запланували будівництво житлового комплексу на 460 квартир. Цей проект буде реалізовувати Будівельна компанія “Інвестор”.Презентація попереднього проекту та прес-конференція для місцевих медіа відбулася у вівторок, 20 липня, поруч із територією майбутньої забудови.“Територія, на якій буде житловий комплекс - більше 3 гектарів. Попередньо ми порахували, що для комфортного проживання ми зможемо тут збудувати 460 квартир. Це орієнтовно 30 тисяч квадратів житла і близько 5 тисяч квадратних метрів комерційних приміщень. Хто знайомий із нашими проектами, той знає, що у нас ніколи немає завдання побудувати максимальну кількість квадратних метрів. Ми хочемо зробити зручне житло”, - розповів про ідею директор “Інвестора”За попереднім проектом планується спорудження трьох будинків на 6 поверхів. На першому поверсі будуть розміщені комерційні приміщення під офіси та магазини. Кожна квартира матиме місце для паркування, а на території ЖК буде розвинута інфраструктура.“Наша компанія завжди будує житло новітнє, у нас зовсім інші і сучасні планування, інша архітектура та інша якість. Ми впевнені в тому, що принесемо в Володимир новий подих”, - наголосив забудовник.На заході був присутній перший заступник міського голови Володимира-Волинського“Ми надіємося, що протягом кількох найближчих років буде реалізоване те, що зараз презентує “Інвестор”. Тому що консервний завод вже не працює більше 15 років і частина приміщень вже в аварійному стані, з боку вулиці 20 липня вони фактично розвалюються і становлять реальну небезпеку”, - зауважив посадовець.В обговоренні проекту взяв участь Народний депутат України Ігор Гузь. Він наголосив на тому, що кожне будівництво - це інвестиції в економіку, а поява будівельних майданчиків свідчить про те, що місто розвивається.“Я говорив сьогодні про це із мером Нововолинська. Великий забудовник шукав нове місце, вивчав, де краще. Це інвестиції, і в цій ситуації виграв Володимир-Волинський. А дивлячись на те, як Андрій Разумовський будує у Луцьку, можу сказати, що його житло - найбільш сучасне, якісне і цікаве”, - поділивсяДо слова, загальна сума інвестицій у будівництво цього житлового комплексу - близько 700 млн грн.Учасники заходу пояснили, що на цьомуу етапі розглядаласяється попередня пропозиція забудовника і проект ще буде проходити обговорення.“Ми максимально відкрита компанія, тому на такому початковому етапі вирішили поділитися своїми планами і розповісти про своє бачення. Оскільки ми націлені в першу чергу на будівництво комфортного житла, то з задоволенням почуємо думки і пропозиції майбутніх мешканців нашого житлового комплексу”, - зауважив Андрій Разумовський.За попередніми планами, будівництво житлового комплексу у Володимирі-Волинському розпочнеться навесні наступного року.