вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Інвестор» збудує новий житловий комплекс у Володимирі-Волинському: яким він буде*

«Інвестор» збудує новий житловий комплекс у Володимирі-Волинському: яким він буде*
На території колишнього консервного заводу у Володимирі-Волинському, що по вул. Луцькій, запланували будівництво житлового комплексу на 460 квартир. Цей проект буде реалізовувати Будівельна компанія “Інвестор”.

Презентація попереднього проекту та прес-конференція для місцевих медіа відбулася у вівторок, 20 липня, поруч із територією майбутньої забудови.

“Територія, на якій буде житловий комплекс - більше 3 гектарів. Попередньо ми порахували, що для комфортного проживання ми зможемо тут збудувати 460 квартир. Це орієнтовно 30 тисяч квадратів житла і близько 5 тисяч квадратних метрів комерційних приміщень. Хто знайомий із нашими проектами, той знає, що у нас ніколи немає завдання побудувати максимальну кількість квадратних метрів. Ми хочемо зробити зручне житло”, - розповів про ідею директор “Інвестора” Андрій Разумовський.



За попереднім проектом планується спорудження трьох будинків на 6 поверхів. На першому поверсі будуть розміщені комерційні приміщення під офіси та магазини. Кожна квартира матиме місце для паркування, а на території ЖК буде розвинута інфраструктура.



“Наша компанія завжди будує житло новітнє, у нас зовсім інші і сучасні планування, інша архітектура та інша якість. Ми впевнені в тому, що принесемо в Володимир новий подих”, - наголосив забудовник.

На заході був присутній перший заступник міського голови Володимира-Волинського Ярослав Матвійчук.

“Ми надіємося, що протягом кількох найближчих років буде реалізоване те, що зараз презентує “Інвестор”. Тому що консервний завод вже не працює більше 15 років і частина приміщень вже в аварійному стані, з боку вулиці 20 липня вони фактично розвалюються і становлять реальну небезпеку”, - зауважив посадовець.

В обговоренні проекту взяв участь Народний депутат України Ігор Гузь. Він наголосив на тому, що кожне будівництво - це інвестиції в економіку, а поява будівельних майданчиків свідчить про те, що місто розвивається.

“Я говорив сьогодні про це із мером Нововолинська. Великий забудовник шукав нове місце, вивчав, де краще. Це інвестиції, і в цій ситуації виграв Володимир-Волинський. А дивлячись на те, як Андрій Разумовський будує у Луцьку, можу сказати, що його житло - найбільш сучасне, якісне і цікаве”, - поділився Ігор Гузь.

До слова, загальна сума інвестицій у будівництво цього житлового комплексу - близько 700 млн грн.

Учасники заходу пояснили, що на цьомуу етапі розглядаласяється попередня пропозиція забудовника і проект ще буде проходити обговорення.

“Ми максимально відкрита компанія, тому на такому початковому етапі вирішили поділитися своїми планами і розповісти про своє бачення. Оскільки ми націлені в першу чергу на будівництво комфортного житла, то з задоволенням почуємо думки і пропозиції майбутніх мешканців нашого житлового комплексу”, - зауважив Андрій Разумовський.

За попередніми планами, будівництво житлового комплексу у Володимирі-Волинському розпочнеться навесні наступного року.

«Інвестор» збудує новий житловий комплекс у Володимирі-Волинському: яким він буде*
«Інвестор» збудує новий житловий комплекс у Володимирі-Волинському: яким він буде*
«Інвестор» збудує новий житловий комплекс у Володимирі-Волинському: яким він буде*
«Інвестор» збудує новий житловий комплекс у Володимирі-Волинському: яким він буде*
«Інвестор» збудує новий житловий комплекс у Володимирі-Волинському: яким він буде*
«Інвестор» збудує новий житловий комплекс у Володимирі-Волинському: яким він буде*
«Інвестор» збудує новий житловий комплекс у Володимирі-Волинському: яким він буде*
«Інвестор» збудує новий житловий комплекс у Володимирі-Волинському: яким він буде*
«Інвестор» збудує новий житловий комплекс у Володимирі-Волинському: яким він буде*
«Інвестор» збудує новий житловий комплекс у Володимирі-Волинському: яким він буде*
«Інвестор» збудує новий житловий комплекс у Володимирі-Волинському: яким він буде*
«Інвестор» збудує новий житловий комплекс у Володимирі-Волинському: яким він буде*
«Інвестор» збудує новий житловий комплекс у Володимирі-Волинському: яким він буде*
«Інвестор» збудує новий житловий комплекс у Володимирі-Волинському: яким він буде*
«Інвестор» збудує новий житловий комплекс у Володимирі-Волинському: яким він буде*
«Інвестор» збудує новий житловий комплекс у Володимирі-Волинському: яким він буде*
«Інвестор» збудує новий житловий комплекс у Володимирі-Волинському: яким він буде*
«Інвестор» збудує новий житловий комплекс у Володимирі-Волинському: яким він буде*
«Інвестор» збудує новий житловий комплекс у Володимирі-Волинському: яким він буде*
«Інвестор» збудує новий житловий комплекс у Володимирі-Волинському: яким він буде*
«Інвестор» збудує новий житловий комплекс у Володимирі-Волинському: яким він буде*
«Інвестор» збудує новий житловий комплекс у Володимирі-Волинському: яким він буде*
«Інвестор» збудує новий житловий комплекс у Володимирі-Волинському: яким він буде*
«Інвестор» збудує новий житловий комплекс у Володимирі-Волинському: яким він буде*
«Інвестор» збудує новий житловий комплекс у Володимирі-Волинському: яким він буде*
«Інвестор» збудує новий житловий комплекс у Володимирі-Волинському: яким він буде*
«Інвестор» збудує новий житловий комплекс у Володимирі-Волинському: яким він буде*
«Інвестор» збудує новий житловий комплекс у Володимирі-Волинському: яким він буде*
«Інвестор» збудує новий житловий комплекс у Володимирі-Волинському: яким він буде*

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, Інвестор, Володимир-Волинський, ЖК, квартира
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Небезпечні водойми: де на Волині не можна купатися. ПЕРЕЛІК
У Луцьку – новий головний транспортник, Степанова понизили у посаді
У Луцьку – нові тарифи на паркування автівок
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Можуть обійти вакцину: у ВООЗ анонсують появу нових небезпечних штамів коронавірусу
Сьогодні, 12:10
У Луцьку виявили нелегала-білоруса
Сьогодні, 11:55
«Інвестор» збудує новий житловий комплекс у Володимирі-Волинському: яким він буде*
Сьогодні, 11:45
На Запоріжжі тренер спортивної акробатики створював дитячу порнографію. ВІДЕО
Сьогодні, 11:23
У Луцьку на пішохідному переході збили пенсіонерку
Сьогодні, 11:19
Схожі новини
Дитині-сироті з Волині придбали квартиру Дитині-сироті з Волині придбали квартиру
18 травень, 16:08
У «Парковому кварталі» вигідно продають приміщення для бізнесу* У «Парковому кварталі» вигідно продають приміщення для бізнесу*
25 жовтень, 2019, 13:05
Волинянин шукає матір, яка 46 років тому відмовилась від нього в пологовому Волинянин шукає матір, яка 46 років тому відмовилась від нього в пологовому
19 липень, 22:13
Повернулися додому: у Володимирі-Волинському зустріли військових з передової. ФОТО Повернулися додому: у Володимирі-Волинському зустріли військових з передової. ФОТО
12 липень, 11:41
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Польщі трагічно загинув українець
Сьогодні, 12:13
 0
Можуть обійти вакцину: у ВООЗ анонсують появу нових небезпечних штамів коронавірусу
Сьогодні, 12:10
 0
У Луцьку виявили нелегала-білоруса
Сьогодні, 11:55
 0
«Інвестор» збудує новий житловий комплекс у Володимирі-Волинському: яким він буде*
Сьогодні, 11:45
 0
На Запоріжжі тренер спортивної акробатики створював дитячу порнографію. ВІДЕО
Сьогодні, 11:23
 0
Медіа
відео
1/8