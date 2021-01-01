вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцькому районі сталася аварія: постраждав пасажир одного з авто

У Луцькому районі сталася аварія: постраждав пасажир одного з авто
На Волині зіткнулися Renault та Dacia Duster, постраждав пасажир одного із автомобілів.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 20 липня близько 21 години поблизу села Щурин Луцького району.

Зазначається, що водій Renault обганяв автомобіль та, не впоравшись з керуванням, здійснив зіткнення з Dacia Duster.

На місці аварії працювали екіпаж поліції та швидка допомога.

Як розповіли в оперативно-диспетчерській службі КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», виклик про автопригоду надійшов о 20:48. Внасліжок ДТП постраждав пасажир одного із авто. 36-річного чоловіка з тілесними ушкодженнями доставили у Рожищенську районну лікарню.

Фото - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцький район, аварія, потерпілий
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Небезпечні водойми: де на Волині не можна купатися. ПЕРЕЛІК
У Луцьку – новий головний транспортник, Степанова понизили у посаді
У Луцьку – нові тарифи на паркування автівок
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
З Луцька до Богушівки їздитиме новий автобус. МАРШРУТ
Сьогодні, 10:43
У Луцькому районі сталася аварія: постраждав пасажир одного з авто
Сьогодні, 10:28
В Україні негода спричинила затримку низки поїздів. СПИСОК
Сьогодні, 10:05
Необхідно – 60 тисяч євро: 10-річний волинянин потребує пересадки нирки
Сьогодні, 09:42
На Волині горіли житлові будинки
Сьогодні, 09:40
Схожі новини
У Луцькому районі зіткнулися вантажівка з легковиком: є постраждалий У Луцькому районі зіткнулися вантажівка з легковиком: є постраждалий
28 квітень, 09:59
Під Луцьком – аварія за участю двох автомобілів. ФОТО Під Луцьком – аварія за участю двох автомобілів. ФОТО
14 квітень, 15:30
Затримали горе-водія, який збив пішохода у Луцькому районі Затримали горе-водія, який збив пішохода у Луцькому районі
26 лютий, 11:05
У селі поблизу Луцька легковик злетів у кювет. ФОТО У селі поблизу Луцька легковик злетів у кювет. ФОТО
16 січень, 17:32
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
З Луцька до Богушівки їздитиме новий автобус. МАРШРУТ
Сьогодні, 10:43
 0
У Луцькому районі сталася аварія: постраждав пасажир одного з авто
Сьогодні, 10:28
 0
В Україні негода спричинила затримку низки поїздів. СПИСОК
Сьогодні, 10:05
 0
Необхідно – 60 тисяч євро: 10-річний волинянин потребує пересадки нирки
Сьогодні, 09:42
 0
На Волині горіли житлові будинки
Сьогодні, 09:40
 0
Медіа
відео
1/8