У Луцькому районі сталася аварія: постраждав пасажир одного з авто
Сьогодні, 10:28
На Волині зіткнулися Renault та Dacia Duster, постраждав пасажир одного із автомобілів.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Дорожньо-транспортна пригода трапилася 20 липня близько 21 години поблизу села Щурин Луцького району.
Зазначається, що водій Renault обганяв автомобіль та, не впоравшись з керуванням, здійснив зіткнення з Dacia Duster.
На місці аварії працювали екіпаж поліції та швидка допомога.
Як розповіли в оперативно-диспетчерській службі КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», виклик про автопригоду надійшов о 20:48. Внасліжок ДТП постраждав пасажир одного із авто. 36-річного чоловіка з тілесними ушкодженнями доставили у Рожищенську районну лікарню.
Фото - ілюстративне
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Дорожньо-транспортна пригода трапилася 20 липня близько 21 години поблизу села Щурин Луцького району.
Зазначається, що водій Renault обганяв автомобіль та, не впоравшись з керуванням, здійснив зіткнення з Dacia Duster.
На місці аварії працювали екіпаж поліції та швидка допомога.
Як розповіли в оперативно-диспетчерській службі КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», виклик про автопригоду надійшов о 20:48. Внасліжок ДТП постраждав пасажир одного із авто. 36-річного чоловіка з тілесними ушкодженнями доставили у Рожищенську районну лікарню.
Фото - ілюстративне
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