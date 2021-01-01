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На Чернігівщині викрили учасника банди, причетного до стрілянини на автомийці у Луцьку: деталі затримання

На Чернігівщині викрили учасника банди, причетного до стрілянини на автомийці у Луцьку: деталі затримання
Вчора, 20 липня, на Чернігівщині прикордонники викрили десятого учасника бандитського угрупування, яке причетне до стрілянини у Луцьку.

У Держприкордонслужбі України повідомили подробиці затримання учасника банди, причетного до смертельної стрілянини на автомийці у Луцьку.

До стрілянини у листопаді 2018 року причетні 11 осіб, дев’ятеро з яких поліція вже затримала. Учора, 20 липня, з допомогою прикордонників відділу «Гірськ», поліцейські затримали десятого підозрюваного. «Десятий» з’явився в пункті пропуску «Сеньківка», що на Чернігівщині.

Українець 1981 року народження прибув до кордону пішки, авто, з якого він вийшов, залишилося неподалік.

Під час перевірки його документів та за результатами опитування прикордонники встановили факт порушення ним порядку в’їзду на ТОТ України та виїзду з неї.

Втім, це лише початок історії.

У подальшому, під час перевірки його особи за відомчими базами даних, прикордонники встановили, що цей громадянин в Україні розшукується з 2018 року за підозрою у вчиненні тяжкого злочину, а саме – умисне вбивство.

Спільник, водій автомобіля української реєстрації, на якому прибув до кордону розшукуваний українець, про пригоди товариша в пункті пропуску нічого не знав, та витримавши деякий час, також прибув на в'їзд в Україну, але вже автомобілем.

Прикордонники відслідковували ситуацію і зрозуміли, що чоловіки між собою знайомі та пов'язані. Зокрема охоронці кордону встановили, що водій авто – громадянин України 1947 року народження, та розшукуваний за вбивство подорожували разом та 17 липня цього року порушили порядок в’їзду/виїзду з ТОТУ, виїхали до РФ через закритий Урядом України пункт пропуску «Маринівка». Водій-спільник, аби уникнути відповідальності за вчинене правопорушення, запропонував прикордонникам 500 гривень хабаря.

Крім того, від поліцейських стало відомо, що чоловік, якого розшукували, причетний до стрілянини, що мала місце на автомийці в Луцьку у 2018 році. Тоді у результаті інциденту загинула одна людина, двоє отримали травми.

Обох чоловіків перед передачею їх поліцейським прикордонники притягнули до адмінвідповідальності за ст. 204-2 «Порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї», також щодо хабародавця направили повідомлення про вчинення злочину, передбаченого ст. 369 ККУ «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі».

На Чернігівщині викрили учасника банди, причетного до стрілянини на автомийці у Луцьку: деталі затримання
На Чернігівщині викрили учасника банди, причетного до стрілянини на автомийці у Луцьку: деталі затримання



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Теги: смертельна стрілянина, Луцьк, затримання, прикордонники
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