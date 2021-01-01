На Чернігівщині викрили учасника банди, причетного до стрілянини на автомийці у Луцьку: деталі затримання





У Держприкордонслужбі України



До стрілянини у листопаді 2018 року причетні 11 осіб, дев’ятеро з яких поліція вже затримала. Учора, 20 липня, з допомогою прикордонників відділу «Гірськ», поліцейські затримали десятого підозрюваного. «Десятий» з’явився в пункті пропуску «Сеньківка», що на Чернігівщині.



Українець 1981 року народження прибув до кордону пішки, авто, з якого він вийшов, залишилося неподалік.



Під час перевірки його документів та за результатами опитування прикордонники встановили факт порушення ним порядку в’їзду на ТОТ України та виїзду з неї.



Втім, це лише початок історії.



У подальшому, під час перевірки його особи за відомчими базами даних, прикордонники встановили, що цей громадянин в Україні розшукується з 2018 року за підозрою у вчиненні тяжкого злочину, а саме – умисне вбивство.



Спільник, водій автомобіля української реєстрації, на якому прибув до кордону розшукуваний українець, про пригоди товариша в пункті пропуску нічого не знав, та витримавши деякий час, також прибув на в'їзд в Україну, але вже автомобілем.



Прикордонники відслідковували ситуацію і зрозуміли, що чоловіки між собою знайомі та пов'язані. Зокрема охоронці кордону встановили, що водій авто – громадянин України 1947 року народження, та розшукуваний за вбивство подорожували разом та 17 липня цього року порушили порядок в’їзду/виїзду з ТОТУ, виїхали до РФ через закритий Урядом України пункт пропуску «Маринівка». Водій-спільник, аби уникнути відповідальності за вчинене правопорушення, запропонував прикордонникам 500 гривень хабаря.



Крім того, від поліцейських стало відомо, що чоловік, якого розшукували, причетний до стрілянини, що мала місце на автомийці в Луцьку у 2018 році. Тоді у результаті інциденту загинула одна людина, двоє отримали травми.



Обох чоловіків перед передачею їх поліцейським прикордонники притягнули до адмінвідповідальності за ст. 204-2 «Порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї», також щодо хабародавця направили повідомлення про вчинення злочину, передбаченого ст. 369 ККУ «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі».









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вчора, 20 липня, на Чернігівщині прикордонники викрили десятого учасника бандитського угрупування, яке причетне до стрілянини у Луцьку.У Держприкордонслужбі України повідомили подробиці затримання учасника банди, причетного до смертельної стрілянини на автомийці у Луцьку.До стрілянини у листопадіУчора, 20 липня,. «Десятий» з’явився в пункті пропуску «Сеньківка», що на Чернігівщині.Українець 1981 року народження прибув до кордону пішки, авто, з якого він вийшов, залишилося неподалік.Під час перевірки його документів та за результатами опитування прикордонники встановили факт порушення ним порядку в’їзду на ТОТ України та виїзду з неї.Втім, це лише початок історії.У подальшому, під час перевірки його особи за відомчими базами даних, прикордонники встановили, що цей громадянин в Україні розшукується з 2018 року за підозрою у вчиненні тяжкого злочину, а саме – умисне вбивство.Спільник, водій автомобіля української реєстрації, на якому прибув до кордону розшукуваний українець, про пригоди товариша в пункті пропуску нічого не знав, та витримавши деякий час, також прибув на в'їзд в Україну, але вже автомобілем.Прикордонники відслідковували ситуацію і зрозуміли, що чоловіки між собою знайомі та пов'язані. Зокрема охоронці кордону встановили, що водій авто – громадянин України 1947 року народження, та розшукуваний за вбивство подорожували разом та 17 липня цього року порушили порядок в’їзду/виїзду з ТОТУ, виїхали до РФ через закритий Урядом України пункт пропуску «Маринівка». Водій-спільник, аби уникнути відповідальності за вчинене правопорушення, запропонував прикордонникам 500 гривень хабаря.Крім того, від поліцейських стало відомо, що чоловік, якого розшукували, причетний до стрілянини, що мала місце на автомийці в Луцьку у 2018 році. Тоді у результаті інциденту загинула одна людина, двоє отримали травми.Обох чоловіків перед передачею їх поліцейським прикордонники притягнули до адмінвідповідальності за ст. 204-2 «Порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї», також щодо хабародавця направили повідомлення про вчинення злочину, передбаченого ст. 369 ККУ «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі».

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