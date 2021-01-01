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У Луцьку на пішохідному переході збили пенсіонерку

У Луцьку на пішохідному переході збили пенсіонерку
Ввечері, 20 липня, на вулиці Конякіна у Луцьку на пішохідному переході збили жінку. Про це інформую пресслужба поліції Волині.

Зазначають, що автомобіль «VOLVO» здійснив наїзд на жінку, яка перетинала дорогу на нерегульованому пішохідному переході.

В оперативно-диспетчерській службі КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Інформаційному агенству Волинські новини розповіли, що у постраждалої 66-річної жінки медики попередньо діагностували забої різного ступеня. Її доставили у міську клінічну лікарню.

За цим фактом відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

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Теги: ДТП, Луцьк, пенсіонерка
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