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Біля Нового ринку у Луцьку облаштують зупинку громадського транспорту

Біля Нового ринку у Луцьку облаштують зупинку громадського транспорту
На вулиці Європейській навпроти Нового ринку у Луцьку облаштують зупинку громадського транспорту.

Відповідне рішення прийняли сьогодні, 21 липня, під час засідання виконавчого комітету Луцькради.

На зупинці пропишуть її назву українською та англійською мовами.

Нагадаємо, Новий ринок на виїзді з Луцька запрацював влітку 2020 року.

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Теги: Луцьк, Новий ринок, зупинка, транспорт
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