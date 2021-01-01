У Луцьку виявили нелегала-білоруса
Сьогодні, 11:55
Неврегульованого мігранта з Республіки Білорусь затримали у Луцьку волинські міграційники.
Про це інформує Міграційна служба у Волинській області.
Повідомляють, громадянин Білорусі перебував в Україні нелегально з 2019 року.
Порушника притягнули до адміністративної відповідальності за ст.203 КУпАП. та наклали штраф у розмірі 1700 грн.
Також відповідним рішенням про примусове повернення іноземця зобов'язали залишити Україну до 17 серпня поточного року.
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Про це інформує Міграційна служба у Волинській області.
Повідомляють, громадянин Білорусі перебував в Україні нелегально з 2019 року.
Порушника притягнули до адміністративної відповідальності за ст.203 КУпАП. та наклали штраф у розмірі 1700 грн.
Також відповідним рішенням про примусове повернення іноземця зобов'язали залишити Україну до 17 серпня поточного року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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