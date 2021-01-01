У Луцьку виявили нелегала-білоруса





Про це інформує Міграційна служба у Волинській області.



Повідомляють, громадянин Білорусі перебував в Україні нелегально з 2019 року.



Порушника притягнули до адміністративної відповідальності за ст.203 КУпАП. та наклали штраф у розмірі 1700 грн.



Також відповідним рішенням про примусове повернення іноземця зобов'язали залишити Україну до 17 серпня поточного року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Неврегульованого мігранта з Республіки Білорусь затримали у Луцьку волинські міграційники.Про це інформує Міграційна служба у Волинській області.Повідомляють, громадянин Білорусі перебував в Україні нелегально з 2019 року.Порушника притягнули до адміністративної відповідальності за ст.203 КУпАП. та наклали штраф у розмірі 1700 грн.Також відповідним рішенням про примусове повернення іноземця зобов'язали залишити Україну до 17 серпня поточного року.

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