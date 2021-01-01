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У Луцьку виявили нелегала-білоруса

У Луцьку виявили нелегала-білоруса
Неврегульованого мігранта з Республіки Білорусь затримали у Луцьку волинські міграційники.

Про це інформує Міграційна служба у Волинській області.

Повідомляють, громадянин Білорусі перебував в Україні нелегально з 2019 року.

Порушника притягнули до адміністративної відповідальності за ст.203 КУпАП. та наклали штраф у розмірі 1700 грн.

Також відповідним рішенням про примусове повернення іноземця зобов'язали залишити Україну до 17 серпня поточного року.

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Теги: нелегал, міграційна служба, Луцьк
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