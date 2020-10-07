Можуть обійти вакцину: у ВООЗ анонсують появу нових небезпечних штамів коронавірусу





Про це він сказав, виступаючи на 138-й сесії Міжнародного олімпійського комітету в Токіо (Японія), передає



"З'являються інші види, які є навіть потенційно більш небезпечними, ніж штам Дельта, який призводить зараз до руйнуючих наслідків", – підкреслив він.



Глава ВООЗ попередив, що більш небезпечний штам коронавірусу може повернути світ до початку пандемії.



"Чим більше варіантів, тим вище шанс, що один з них зможе ухилитися від вакцин – і ми всі повернемося в самий початок ... Пандемія – це випробування, світ з ним не справляється. За час мого виступу сто людей помруть від COVID-19", – говорив Гебрейесус.



Він додав, що пандемію COVID-19 можна буде зупинити, якщо щеплення отримають значна кількість осіб у світі. За його словами, до кінця 2021 року вакцину повинні отримати 40% жителів кожної країни, а до середини наступного року – щонайменше 70%.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У світі може з'явитися більш небезпечний штам коронавірусу. Новий вид ймовірно навчитися обходити вакцини, які зараз створюються проти хвороби.Таке побоювання висловив глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебрейесус.Про це він сказав, виступаючи на 138-й сесії Міжнародного олімпійського комітету в Токіо (Японія), передає Обозреватель. "З'являються інші види, які є навіть потенційно більш небезпечними, ніж штам Дельта, який призводить зараз до руйнуючих наслідків", – підкреслив він.Глава ВООЗ попередив, що більш небезпечний штам коронавірусу може повернути світ до початку пандемії."Чим більше варіантів, тим вище шанс, що один з них зможе ухилитися від вакцин – і ми всі повернемося в самий початок ... Пандемія – це випробування, світ з ним не справляється. За час мого виступу сто людей помруть від COVID-19", – говорив Гебрейесус.Він додав, що пандемію COVID-19 можна буде зупинити, якщо щеплення отримають значна кількість осіб у світі. За його словами, до кінця 2021 року вакцину повинні отримати 40% жителів кожної країни, а до середини наступного року – щонайменше 70%.

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