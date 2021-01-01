У Польщі трагічно загинув українець





Як пoвідoмляє



За попередніми даними, причиною нещасного випадку могло стати те, що газова труба зірвалася й полетіла вниз під час спроби підняти її. Вона впала на чоловіка, який перебував поряд, й придавила його.



На місце викликали кілька бригад рятувальників і медиків. Певний час постраждалий був притомний, однак було видно, що завдані йому травми є дуже серйозними. Після того, як чоловіка вивільнили з-під труби, медики почали негайно реанімувати його. Однак всі зусилля виявилися марними - той помер на місці від отриманих ушкоджень.



За неофіційною інформацією, загиблим є громадянин України. Зараз інцидентом займаються прокуратура та інспекція праці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 53-річний громадянин України загинув внаслідок трагічного випадку в місцевості Бжозовєц неподалік Гожува Велькопольського (Любуське воєводство).Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на tvp.info, чоловіка придавило багатотонною газовою трубою.За попередніми даними, причиною нещасного випадку могло стати те, що газова труба зірвалася й полетіла вниз під час спроби підняти її. Вона впала на чоловіка, який перебував поряд, й придавила його.На місце викликали кілька бригад рятувальників і медиків. Певний час постраждалий був притомний, однак було видно, що завдані йому травми є дуже серйозними. Після того, як чоловіка вивільнили з-під труби, медики почали негайно реанімувати його. Однак всі зусилля виявилися марними - той помер на місці від отриманих ушкоджень.За неофіційною інформацією, загиблим є громадянин України. Зараз інцидентом займаються прокуратура та інспекція праці.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію