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У Польщі клієнтка магазину побила продавчиню з України, бо та не продала їй алкоголь

У Польщі клієнтка магазину побила продавчиню з України, бо та не продала їй алкоголь
Районна прокуратура в Щецині передала до суду справу проти агресивної клієнтки, яка ображала й побила продавчиню з України.

Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на szczecin.naszemiasto.pl, постраждала громадянка України працює в магазині "Żabka" в Щецині.

З лютого й маже по травень 2021 року туди приходила 26-річна жінка, спеціально, щоб образити її на тлі національності. А одного разу все закінчилося побиттям.

Як стверджує слідство, історія почалася з того, що продавчиня з України відмовилася продавати клієнтці алкоголь. Після цього остання почала приходити до магазину й обзивати продавчиню нецензурними словами, підкреслюючи при цьому її національність. Закінчилося все тим, що наприкінці квітня агресивна клієнтка побила продавчиню, завдавши їй низку ударів руками та ногами.

Після затримання 26-річної нападниці виявилося, що та вже була раніше судима. Цього разу їй пред'явили звинувачення в зневажанні на національному підгрунті та завданні тілесних ушкоджень. За це може загрожувати від 6 місяців до 5 років в'язниці. Обвинувачена свою провину визнала тільки частково.

Фото - ілюстративне

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Теги: Польща, українка, образи, суд
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