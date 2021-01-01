У Польщі клієнтка магазину побила продавчиню з України, бо та не продала їй алкоголь





Як пoвідoмляє



З лютого й маже по травень 2021 року туди приходила 26-річна жінка, спеціально, щоб образити її на тлі національності. А одного разу все закінчилося побиттям.



Як стверджує слідство, історія почалася з того, що продавчиня з України відмовилася продавати клієнтці алкоголь. Після цього остання почала приходити до магазину й обзивати продавчиню нецензурними словами, підкреслюючи при цьому її національність. Закінчилося все тим, що наприкінці квітня агресивна клієнтка побила продавчиню, завдавши їй низку ударів руками та ногами.



Після затримання 26-річної нападниці виявилося, що та вже була раніше судима. Цього разу їй пред'явили звинувачення в зневажанні на національному підгрунті та завданні тілесних ушкоджень. За це може загрожувати від 6 місяців до 5 років в'язниці. Обвинувачена свою провину визнала тільки частково.



Фото - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Районна прокуратура в Щецині передала до суду справу проти агресивної клієнтки, яка ображала й побила продавчиню з України.Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на szczecin.naszemiasto.pl, постраждала громадянка України працює в магазині "Żabka" в Щецині.З лютого й маже по травень 2021 року туди приходила 26-річна жінка, спеціально, щоб образити її на тлі національності. А одного разу все закінчилося побиттям.Як стверджує слідство, історія почалася з того, що продавчиня з України відмовилася продавати клієнтці алкоголь. Після цього остання почала приходити до магазину й обзивати продавчиню нецензурними словами, підкреслюючи при цьому її національність. Закінчилося все тим, що наприкінці квітня агресивна клієнтка побила продавчиню, завдавши їй низку ударів руками та ногами.Після затримання 26-річної нападниці виявилося, що та вже була раніше судима. Цього разу їй пред'явили звинувачення в зневажанні на національному підгрунті та завданні тілесних ушкоджень. За це може загрожувати від 6 місяців до 5 років в'язниці. Обвинувачена свою провину визнала тільки частково.

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