За червень на Волині сталася рекордна кількість смертельних ДТП
Сьогодні, 12:31
У червні 2021 року на Волині трапилася найбільша кількість ДТП із травмованими від початку року — 61 автопригода. Про це інформують у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Загалом на вулично-дорожній мережі Волинської області за січень-червень трапилося 1490 ДТП, що на 8 % більше аналогічного періоду минулого року.
За даними правоохоронців, червень став рекордсменом за кількістю осіб, які загинули внаслідок ДТП.
До слова, на Волині стартував місячник безпеки дорожнього руху, тож патрульна поліція області посилено працюватиме для профілактики дорожньо-транспортного травматизму та стабілізації стану аварійності на автошляхах області.
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Загалом на вулично-дорожній мережі Волинської області за січень-червень трапилося 1490 ДТП, що на 8 % більше аналогічного періоду минулого року.
За даними правоохоронців, червень став рекордсменом за кількістю осіб, які загинули внаслідок ДТП.
До слова, на Волині стартував місячник безпеки дорожнього руху, тож патрульна поліція області посилено працюватиме для профілактики дорожньо-транспортного травматизму та стабілізації стану аварійності на автошляхах області.
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