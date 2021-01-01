Вийшла з дому і не повернулася: розшукують 48-річну волинянку. ФОТО
Сьогодні, 12:42
У Володимирі-Волинському поліція встановлює місцеперебування Мирослави Франчук, жительки села Білин, 30.06.1973 року народження.
Про розшук Район.Володимир-Волинський повідомили у районному відділі поліції.
Відомо, 19 липня цього року о 17:00 вийшла з будинку за місцем свого проживання і донині її місцеперебування невідоме.
Жінка була одягнена: штани чорного кольору, блузка чорного кольору, на голові була хустина жовтого кольору з квітами.
Якщо хтось бачив жінку або ж щось відомо про її місцеперебування, телефонуйте за номерами телефонів: 0634661066; 0502077200 або «102».
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Про розшук Район.Володимир-Волинський повідомили у районному відділі поліції.
Відомо, 19 липня цього року о 17:00 вийшла з будинку за місцем свого проживання і донині її місцеперебування невідоме.
Жінка була одягнена: штани чорного кольору, блузка чорного кольору, на голові була хустина жовтого кольору з квітами.
Якщо хтось бачив жінку або ж щось відомо про її місцеперебування, телефонуйте за номерами телефонів: 0634661066; 0502077200 або «102».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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