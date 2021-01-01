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Вийшла з дому і не повернулася: розшукують 48-річну волинянку. ФОТО

Вийшла з дому і не повернулася: розшукують 48-річну волинянку. ФОТО
У Володимирі-Волинському поліція встановлює місцеперебування Мирослави Франчук, жительки села Білин, 30.06.1973 року народження.

Про розшук Район.Володимир-Волинський повідомили у районному відділі поліції.

Відомо, 19 липня цього року о 17:00 вийшла з будинку за місцем свого проживання і донині її місцеперебування невідоме.

Жінка була одягнена: штани чорного кольору, блузка чорного кольору, на голові була хустина жовтого кольору з квітами.

Якщо хтось бачив жінку або ж щось відомо про її місцеперебування, телефонуйте за номерами телефонів: 0634661066; 0502077200 або «102».

Вийшла з дому і не повернулася: розшукують 48-річну волинянку. ФОТО

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Теги: Володимир-Волинський, розшук, жінка
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