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Волинська посадовиця заплатить 85 гривень штрафу за службове листування з гуглівської пошти

Волинська посадовиця заплатить 85 гривень штрафу за службове листування з гуглівської пошти
Співробітниця Ковельської районної державної адміністрації з лютого по квітень 2021 року вела службове листування з поштової скриньки компанії «Google», за що отримала штраф у 85 гривень.

Про це інформує «Сила правди» з посиланням на відповідну постанову Ковельсього міськрайонного суд у квітні.

Заступниця начальника відділу фінансово-господарського обліку-заступниця головного бухгалтера Управління соціального захисту населення Ковельської РДА Світлана Шумік, з лютого по квітень 2021 року неодноразово вказувала гуглівську електронну скриньку в документах в електронній системі публічних закупівель Prozorro. Цим вона порушила законодавство, адже посадові особи органів влади повинні офіційно листуватися з електронних скриньок виключно з доменами «.gov.ua» та «.укр». За законом органи влади зобов’язані реєструвати свої офіційні веб-сайти у домені «.gov.ua», а адреси електронної пошти повинні відповідати назвам їх доменів.

Ковельська РДА має власний сайт з урядовим доменом, але Світлана Шумік чомусь використовувала для службового листування електронну скриньку зареєстровану на безоплатній поштовій службі компанії «Google».

Суддя Ковельського міськрайонного суду В’ячеслав Лесик зазначив, що пошта компанії «Google» з доменом «.com» не забезпечує відповідний рівень захисту інформації. Тож, співробітниця Ковельської РДА фактично розповсюдила державну інформацію через скриньку безкоштовної поштової системи, чим порушила закон про державну таємницю.

Підсудна повністю визнала свою провину.

Ковельський міськрайонний суд визнав посадовицю винною та оштрафував на 85 гривень. Крім того, її зобов’язали сплатити 454 гривні судового збору.

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Теги: листування, Гугл, посадовиця, штраф, Ковель
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