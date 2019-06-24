Відпочинок на вихідних у Мельниках на озері Пісочне: ціни та умови





Найбільшим місцем проживання навколо озера є село Мельники. Тож Інформаційне агентство ВолиньPost зібрало вигідні пропозиції, де на вихідних 24-25 липня можна відпочити та скупатися в Пісочному, адже синоптики знову прогнозують більше +25 градусів.



Готель "Пісочна Перлина"



На території є два будинки на 2 поверхи. До озера Пісочне – 70 м, до кафе та магазину – 50-70 м, до лісу – 20 м.



Інфраструктура: 4 альтанки, 4 мангали, парковка (10 машин).



У





Котедж "Сонечко"



Тут здають в оренду 9 номерів різного рівня комфорту в двоповерховому дерев’яному котеджі. До озера Пісочне - 200 м.



Інфраструктура: крита альтанка з столами, лавками та піччю; мангал; пісочниця для дітей; спортивний куточок; місце для парковки автомобілів.



Найвигідніше пропозиція - тримісний номер економ-класу. Кухня та санвузли спільні на 5 номерів на території.





Будинок "У Сергія"



У будинку 3 кімнати: 3 двоспальні ліжка і диван. Помешкання дозволяє розмістити на 6-8 людей. У будинку є електроплитка, телевізор, холодильник, душ, туалет. До озера Пісочне - 1200 метрів.



Інфраструктура: альтанки, гойдалка, мангал,









Котедж "У Алли"



Це окремий двоповерховий будинок, що розрахований на 9 осіб. До озера Пісочне - 1900 м.



Інфраструктура: дитячий майданчик, гойдалка, мангал, місце для паркування авто.



Перший поверх: кухня (холодильник, мікрохвильова піч, електроплита, витяжка, чайник, посуд); вітальня-столова (обідній стіл зі стільцями, телевізор); двомісна кімната з розкладним диваном;

санвузол (душова кабіна, туалет, умивальник).



Другий поверх: тримісна кімната з виходом на балкон. У номері: розкладні дивани, стільці, комод, телевізор. Двомісна спальня з виходом на балкон; санвузол (туалет, умивальник).









Садиба "Гостьовий двір"



Побудоване помешкання у 2019 році. До озера «Пісочне» - 600 м, 50 м до магазину та кафе «Сезон». Інфраструктура: кухня для самостійного приготування (електрична плита, холодильник, мікрохвильова піч, електрочайник, набір посуду, банкетний стіл, м’який куток), альтанка, парковка, мангальна зона, гойдалка, дитячий майданчик, ставок (відгороджений).









Котеджі "Журавель"



На території є 2 будинки на 2 поверхи. Тут закрита (огороджена) територія, у лісовій зоні, 80 м до озера «Пісочне», 150 м - до кафе та магазину.



Інфраструктура: мангальний комплекс (мангал, піч, банкетний стіл), руська баня (кімната для відпочинку – диван, холодильник, супутникове ТБ, душова кімната, санвузол, баня), дитячий майданчик (2 гойдалки, пісочниця, дитяча гірка…), літня зона відпочинку (2 гамака, батут, 3 лежаки), 2 мангали, парковка (10 машини).







Другий поверх: спальня (двоспальне ліжко, диван, супутникове ТБ). Балкон, санвузол (душова кабіна, унітаз, умивальник).





Котеджі "Журавлі"



На території є 3 будинки на два поверхи. Територія - закрита (огороджена), 300 м до озера «Пісочне», 150 м - до кафе та магазину.



Інфраструктура: 3 мангали, тенісний стіл, парковка (5 машин), 2 гойдалки, пісочниця, 2 гамаки.



Найдешевше можна відпочити



Перший поверх: кімната-студія (кухня для самостійного приготування (електрична плита, 1 холодильник, електрочайник, набір посуду, кухонний стіл), розкладний диван, санвузол (душ, унітаз, умивальник кількість рушників –2 на особу). Літня альтанка ( стіл, 4 крісла)



Другий поверх: 1 спальня (1 двоспальне ліжко, комод, супутникове ТБ).





Котедж "Гелена"



Зведене помешкання у 2015 році. До озера Пісочне – 400 м, до кафе та магазину - 150 м.



Інфраструктура: кухня для самостійного приготування, 2 альтанки, 2 мангали, парковка (6 машин), дитячий майданчик.



Тут можна зняти або весь котедж (6-кімнатний, дворівневий, 14 місний), або ж поверх. На кожному з поверхів - 3 спальні. Так,





Котедж "Родинний"



Тут є один котедж на 2 поверхи, що дозволяє розмістити 7 людей. 100 м до озера «Пісочне», 200 м - до кафе, 700 м - до ресторану «Лісова пісня».



Інфраструктура: альтанка, мангал, крита парковка (1 машина).



Перший поверх: вітальня з каміном (м’який куток, камін), кухня для самостійного приготування (газова плита, холодильник, мікрохвильова піч, кавоварка, електрочайник, набір посуду), банкетний зал (банкетний стіл), санвузол ( ванна, унітаз, умивальник, кількість рушників – 2 на особу).



Другий поверх: спальня (двоспальний диван, розкладне крісло, супутникове ТБ).



















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Шацькі озера – це не тільки про Світязь – найглибше озеро України і водночас найпопулярніше серед відпочивальників. З-поміж не менш красивих місць, що входить до каскаду Шацьких озер, – Пісочне, де пологі піщані береги та чиста вода. Озеро оточене лісом, що надає тутешнім місцям атмосферу затишку та дозволяє сховатися від палючого сонця у нестерпну спеку.Найбільшим місцем проживання навколо озера є село Мельники. Тожзібрало вигідні пропозиції, де на вихідних 24-25 липня можна відпочити та скупатися в Пісочному, адже синоптики знову прогнозують більше +25 градусів.На території є два будинки на 2 поверхи. До озера Пісочне – 70 м, до кафе та магазину – 50-70 м, до лісу – 20 м.Інфраструктура: 4 альтанки, 4 мангали, парковка (10 машин). сімейному однокімнатному номері , що вміщає 3 людей, можна відпочити за 1000 гривень за добу. У спальні є 3 односпальні ліжка, (кондиціонер, супутникове ТБ), кухня для самостійного приготування (кухонний куток, газова плита, холодильник, електрочайник, набір посуду), санвузол (душ, унітаз, умивальник. Загальна тераса (стіл, стільці).Тут здають в оренду 9 номерів різного рівня комфорту в двоповерховому дерев’яному котеджі. До озера Пісочне - 200 м.Інфраструктура: крита альтанка з столами, лавками та піччю; мангал; пісочниця для дітей; спортивний куточок; місце для парковки автомобілів.Найвигідніше пропозиція - тримісний номер економ-класу. Кухня та санвузли спільні на 5 номерів на території. Обійдеться проживання у 700 гривень за добу.У будинку 3 кімнати: 3 двоспальні ліжка і диван. Помешкання дозволяє розмістити на 6-8 людей. У будинку є електроплитка, телевізор, холодильник, душ, туалет. До озера Пісочне - 1200 метрів.Інфраструктура: альтанки, гойдалка, мангал, Ціна за добу за весь будинок - 1400 гривень.Це окремий двоповерховий будинок, що розрахований на 9 осіб. До озера Пісочне - 1900 м.Інфраструктура: дитячий майданчик, гойдалка, мангал, місце для паркування авто.Перший поверх: кухня (холодильник, мікрохвильова піч, електроплита, витяжка, чайник, посуд); вітальня-столова (обідній стіл зі стільцями, телевізор); двомісна кімната з розкладним диваном;санвузол (душова кабіна, туалет, умивальник).Другий поверх: тримісна кімната з виходом на балкон. У номері: розкладні дивани, стільці, комод, телевізор. Двомісна спальня з виходом на балкон; санвузол (туалет, умивальник). Вартуватиме проживання приблизно 2000 гривень за добу.Побудоване помешкання у 2019 році. До озера «Пісочне» - 600 м, 50 м до магазину та кафе «Сезон». Інфраструктура: кухня для самостійного приготування (електрична плита, холодильник, мікрохвильова піч, електрочайник, набір посуду, банкетний стіл, м’який куток), альтанка, парковка, мангальна зона, гойдалка, дитячий майданчик, ставок (відгороджений). Найдешевша пропозиція - котедж без кондиціонера на 2-4 осіб, що обійдеться у 850 гривень. Котедж з кондиціонером вартуватиме дещо дорожче - 950 гривень.На території є 2 будинки на 2 поверхи. Тут закрита (огороджена) територія, у лісовій зоні, 80 м до озера «Пісочне», 150 м - до кафе та магазину.Інфраструктура: мангальний комплекс (мангал, піч, банкетний стіл), руська баня (кімната для відпочинку – диван, холодильник, супутникове ТБ, душова кімната, санвузол, баня), дитячий майданчик (2 гойдалки, пісочниця, дитяча гірка…), літня зона відпочинку (2 гамака, батут, 3 лежаки), 2 мангали, парковка (10 машини). «Дворівневий люкс В» , що має дві кімнати та вміщає 4-8 людей, обійдеться у 1400 гривень за добу. Перший поверх: загальна кухня для самостійного приготування (банкетний стіл, 2 електричні плити, 4 холодильники, мікрохвильова піч, електрочайник, електрична духовка, набір посуду), спальня (двоспальне ліжко, диван, супутникове ТБ), санвузол (душ, унітаз, умивальник, кількість рушників – 1 на особу). Літня тераса (стіл).Другий поверх: спальня (двоспальне ліжко, диван, супутникове ТБ). Балкон, санвузол (душова кабіна, унітаз, умивальник).На території є 3 будинки на два поверхи. Територія - закрита (огороджена), 300 м до озера «Пісочне», 150 м - до кафе та магазину.Інфраструктура: 3 мангали, тенісний стіл, парковка (5 машин), 2 гойдалки, пісочниця, 2 гамаки.Найдешевше можна відпочити у третьому котеджі - за 1500 гривень. Він двокімнатний та двоповерховий, розрахований на 2-4 осіб.Перший поверх: кімната-студія (кухня для самостійного приготування (електрична плита, 1 холодильник, електрочайник, набір посуду, кухонний стіл), розкладний диван, санвузол (душ, унітаз, умивальник кількість рушників –2 на особу). Літня альтанка ( стіл, 4 крісла)Другий поверх: 1 спальня (1 двоспальне ліжко, комод, супутникове ТБ).Зведене помешкання у 2015 році. До озера Пісочне – 400 м, до кафе та магазину - 150 м.Інфраструктура: кухня для самостійного приготування, 2 альтанки, 2 мангали, парковка (6 машин), дитячий майданчик.Тут можна зняти або весь котедж (6-кімнатний, дворівневий, 14 місний), або ж поверх. На кожному з поверхів - 3 спальні. Так, зняти цілий поверх обійдеться у 2500 гривень.Тут є один котедж на 2 поверхи, що дозволяє розмістити 7 людей. 100 м до озера «Пісочне», 200 м - до кафе, 700 м - до ресторану «Лісова пісня».Інфраструктура: альтанка, мангал, крита парковка (1 машина).Перший поверх: вітальня з каміном (м’який куток, камін), кухня для самостійного приготування (газова плита, холодильник, мікрохвильова піч, кавоварка, електрочайник, набір посуду), банкетний зал (банкетний стіл), санвузол ( ванна, унітаз, умивальник, кількість рушників – 2 на особу).Другий поверх: спальня (двоспальний диван, розкладне крісло, супутникове ТБ). Обійдеться відпочинок у 2000 гривень за всіх на добу.

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