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На Волині викрили організатора, який незаконно переправляв людей та цигарки до Польщі

На Волині викрили організатора, який незаконно переправляв людей та цигарки до Польщі
Співробітники Луцького прикордонного загону викрили волинянина, який займався контрабандою тютюнових виробів до Польщі. Протиправну діяльність організував 31-річний житель Володимира-Волинського.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Встановили, що чоловік підшукував осіб, які мають навички керування малими літальними апаратами. У подальшому дронами мали переправляти сигаретами до Польщі. Зловмисник інструктував таких громадян та забезпечував необхідними засобами для подолання кордону.

Сьогодні спільна міжвідомча група з оперативників Луцького прикордонного загону, співробітників Нацполіції та Служби безпеки України за процесуального керівництва Володимир-Волинської окружної прокуратури провела санкціоновані обшуки в організатора протиправної діяльності.

За результатами обшуків у фігуранта вилучили два транспортних засоби та причіп, які використовувалися для транспортування до місця злету літального апарату і контрабандного товару, засоби зв'язку та печатки, які, ймовірно, використовувалися для підробки документів.

Наразі, з метою формування доказової бази, тривають подальші процесуальні заходи в рамках кримінального провадження за ч. 1 ст. 332 Кримінального кодексу України.

На Волині викрили організатора, який незаконно переправляв людей та цигарки до Польщі
На Волині викрили організатора, який незаконно переправляв людей та цигарки до Польщі


На Волині викрили організаторя, який незаконно переправляв людей та контрабанду через кордон

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Теги: контрабанда, Польща, обшуки, волинянин
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