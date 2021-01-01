На Волині викрили організатора, який незаконно переправляв людей та цигарки до Польщі

Співробітники Луцького прикордонного загону викрили волинянина, який займався контрабандою тютюнових виробів до Польщі. Протиправну діяльність організував 31-річний житель Володимира-Волинського.Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.Встановили, що чоловік підшукував осіб, які мають навички керування малими літальними апаратами. У подальшому дронами мали переправляти сигаретами до Польщі. Зловмисник інструктував таких громадян та забезпечував необхідними засобами для подолання кордону.Сьогодні спільна міжвідомча група з оперативників Луцького прикордонного загону, співробітників Нацполіції та Служби безпеки України за процесуального керівництва Володимир-Волинської окружної прокуратури провела санкціоновані обшуки в організатора протиправної діяльності.За результатами обшуків у фігуранта вилучили два транспортних засоби та причіп, які використовувалися для транспортування до місця злету літального апарату і контрабандного товару, засоби зв'язку та печатки, які, ймовірно, використовувалися для підробки документів.Наразі, з метою формування доказової бази, тривають подальші процесуальні заходи в рамках кримінального провадження за ч. 1 ст. 332 Кримінального кодексу України.На Волині викрили організаторя, який незаконно переправляв людей та контрабанду через кордон