У волинській громаді відкрили сімейну молочну ферму «Папики». ФОТО
Сьогодні, 20:22
У селі Дерно Олицької територіальної громади Волинської області відкрили сімейну молочну ферму «Папики». Назва сімейного фермерського господарства ідентична з заповідним урочищем «Папики».
Це стало можливим за сприяння проєкту «Сімейні молочні ферми», повідомили в управлінні агропромислового розвитку Волинської облдержадміністрації.
Сімейне фермерське господарство Наталії та Дмитра Кушнірів утримує 21 голову великої рогатої худоби, з яких 12 – корів.
На фермі організовано відеонагляд, корів утримують у комфортних умовах: автоматичне напування, система вентиляції, вакуумне доїння.
У планах господарів – створити школу сімейного фермерства на базі «Папики», розвивати агротуризм та реалізовувати власну продукцію.
СФГ «Папики» єдине господарство із молочних ферм, яке здає молоко екстра-класу.
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Це стало можливим за сприяння проєкту «Сімейні молочні ферми», повідомили в управлінні агропромислового розвитку Волинської облдержадміністрації.
Сімейне фермерське господарство Наталії та Дмитра Кушнірів утримує 21 голову великої рогатої худоби, з яких 12 – корів.
На фермі організовано відеонагляд, корів утримують у комфортних умовах: автоматичне напування, система вентиляції, вакуумне доїння.
У планах господарів – створити школу сімейного фермерства на базі «Папики», розвивати агротуризм та реалізовувати власну продукцію.
СФГ «Папики» єдине господарство із молочних ферм, яке здає молоко екстра-класу.
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