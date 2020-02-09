У волинській громаді відкрили сімейну молочну ферму «Папики». ФОТО





Це стало можливим за сприяння проєкту «Сімейні молочні ферми», повідомили в



Сімейне фермерське господарство Наталії та Дмитра Кушнірів утримує 21 голову великої рогатої худоби, з яких 12 – корів.



На фермі організовано відеонагляд, корів утримують у комфортних умовах: автоматичне напування, система вентиляції, вакуумне доїння.

У планах господарів – створити школу сімейного фермерства на базі «Папики», розвивати агротуризм та реалізовувати власну продукцію.



СФГ «Папики» єдине господарство із молочних ферм, яке здає молоко екстра-класу.





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