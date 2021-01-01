У МВС назвали попередню причину вибуху на хімзаводі «Рівнеазот»
Сьогодні, 14:01
Попередньою причиною аварії на заводі "Рівнеазот" стала невідповідність матеріалу трубопроводу заявленим характеристикам виробника.
Про це в середу, 21 липня, на засіданні Кабміну заявив глава МВС Денис Монастирський.
Нагадаємо, учора о 16:55 на хімзаводі сталася аварія. Як інформували у пресслужбі підприємства, відбулася розгерметизація трубопроводу в цеху виробництва азотної кислоти. Внаслідок цього відбувся викид нітрозних газів.
За словами Дениса Монастирського, постраждалих через забруднення території немає. Згідно з інформацією ДСНС, через аварію життя та здоров'ю населення нічого не загрожує.
Саме ж підприємство функціонує із 1969 року. Капітальний ремонт із заміною трубопроводів не відбувався в останнє десятиліття.
"Попередньою причиною викиду на "Рівнеазоті" могли бути невідповідність матеріалу труби трубопроводу заявленим характеристикам виробника, а також корозія труби трубопроводу", – сказав очільник МВС. Остаточні висновки зробить спеціальна комісія.
Через аварію на "Рівнеазоті" до кінця року перевірять всі хімічні підприємства І та ІІ ступеня небезпеки.
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Про це в середу, 21 липня, на засіданні Кабміну заявив глава МВС Денис Монастирський.
Нагадаємо, учора о 16:55 на хімзаводі сталася аварія. Як інформували у пресслужбі підприємства, відбулася розгерметизація трубопроводу в цеху виробництва азотної кислоти. Внаслідок цього відбувся викид нітрозних газів.
За словами Дениса Монастирського, постраждалих через забруднення території немає. Згідно з інформацією ДСНС, через аварію життя та здоров'ю населення нічого не загрожує.
Саме ж підприємство функціонує із 1969 року. Капітальний ремонт із заміною трубопроводів не відбувався в останнє десятиліття.
"Попередньою причиною викиду на "Рівнеазоті" могли бути невідповідність матеріалу труби трубопроводу заявленим характеристикам виробника, а також корозія труби трубопроводу", – сказав очільник МВС. Остаточні висновки зробить спеціальна комісія.
Через аварію на "Рівнеазоті" до кінця року перевірять всі хімічні підприємства І та ІІ ступеня небезпеки.
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