У МВС назвали попередню причину вибуху на хімзаводі «Рівнеазот»





Про це в середу, 21 липня, на засіданні Кабміну заявив глава МВС Денис Монастирський.



Нагадаємо, учора о 16:55



За словами Дениса Монастирського, постраждалих через забруднення території немає. Згідно з інформацією ДСНС, через аварію життя та здоров'ю населення нічого не загрожує.



Саме ж підприємство функціонує із 1969 року. Капітальний ремонт із заміною трубопроводів не відбувався в останнє десятиліття.



"Попередньою причиною викиду на "Рівнеазоті" могли бути невідповідність матеріалу труби трубопроводу заявленим характеристикам виробника, а також корозія труби трубопроводу", – сказав очільник МВС. Остаточні висновки зробить спеціальна комісія.



Через аварію на "Рівнеазоті" до кінця року перевірять всі хімічні підприємства І та ІІ ступеня небезпеки.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Попередньою причиною аварії на заводі "Рівнеазот" стала невідповідність матеріалу трубопроводу заявленим характеристикам виробника.Про це в середу, 21 липня, на засіданні Кабміну заявив глава МВСНагадаємо, учора о 16:55 на хімзаводі сталася аварія . Як інформували у пресслужбі підприємства, відбулася розгерметизація трубопроводу в цеху виробництва азотної кислоти. Внаслідок цього відбувся викид нітрозних газів.За словами Дениса Монастирського, постраждалих через забруднення території немає. Згідно з інформацією ДСНС, через аварію життя та здоров'ю населення нічого не загрожує.Саме ж підприємство функціонує із 1969 року. Капітальний ремонт із заміною трубопроводів не відбувався в останнє десятиліття."Попередньою причиною викиду на "Рівнеазоті" могли бути невідповідність матеріалу труби трубопроводу заявленим характеристикам виробника, а також корозія труби трубопроводу", – сказав очільник МВС. Остаточні висновки зробить спеціальна комісія.Через аварію на "Рівнеазоті" до кінця року перевірять всі хімічні підприємства І та ІІ ступеня небезпеки.

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