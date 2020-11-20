На Волині затримали контрабандиста, який хотів переправити човном цигарки до Польщі

Ділки планували переправити партію сигарет до сусідньої Польщі через ділянку відповідальності Луцького прикордонного загону.Про це повідомляє Держприкордонслужба Волині.Бійці відділення «Висоцьк», котрі вночі патрулювали ділянку, на відстані одного кілометра від українсько-польської межі виявили 12 пакунків у чорному поліетилені та гумовий човен. Згодом, під час прочісування прилеглої місцевості, за допомогою тепловізора виявили та затримали невідому особу без документів. Після завершення пошукових заходів чоловіка з ящиками доставили до прикордонного підрозділу.У підрозділі охоронці кордону перевірили виявлений крам і нарахували 10 тисяч пачок сигарет трьох найменувань білоруського виробництва (без акцизних марок). Стосовно чоловіка, який з його ж слів є громадянином України, буде складено протоколи за трьома статтями Кодексу України про адмінправопорушення.За фактом виявлення ознак злочину, передбаченого ст.204 Кримінального кодексу України, прикордонники поінформують співробітників ГУ ДФС у Волинській області, яким згодом передадуть і сигарети.