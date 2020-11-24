У Луцьку освятять копію ікони, написаної на Афоні





Урочистість відбудеться о 16:00, інформують на



Ікона була написана на святій горі Афон (Греція) в келії Св. Миколая Чудотворця, яка славиться своїми насельниками-іконописцями. Майстри створюють копії відомих чудотворних образів.



У Музеї волинської ікони перед Холмською Чудотворною іконою Богородиці буде звершений акафіст із молебнем і відбудеться освячення копії.



У цьому заході братимуть участь священнослужителі та віруючі Волинської єпархії Української Православної Церкви, члени товариства «Холмщина».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З благословіння архієпископа Люблінського і Холмського Польської Православної Церкви Авеля, священнослужителі і прихожани завтра, 22 липня, прибудуть з Польщі до Луцька із копією Холмської Чудотворної ікони Богородиці і освятять її у Музеї волинської ікони.Урочистість відбудеться о 16:00, інформують на сайті Музейного простору Волині.Ікона була написана на святій горі Афон (Греція) в келії Св. Миколая Чудотворця, яка славиться своїми насельниками-іконописцями. Майстри створюють копії відомих чудотворних образів.У Музеї волинської ікони перед Холмською Чудотворною іконою Богородиці буде звершений акафіст із молебнем і відбудеться освячення копії.У цьому заході братимуть участь священнослужителі та віруючі Волинської єпархії Української Православної Церкви, члени товариства «Холмщина».

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