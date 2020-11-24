У Луцьку освятять копію ікони, написаної на Афоні
Сьогодні, 14:25
З благословіння архієпископа Люблінського і Холмського Польської Православної Церкви Авеля, священнослужителі і прихожани завтра, 22 липня, прибудуть з Польщі до Луцька із копією Холмської Чудотворної ікони Богородиці і освятять її у Музеї волинської ікони.
Урочистість відбудеться о 16:00, інформують на сайті Музейного простору Волині.
Ікона була написана на святій горі Афон (Греція) в келії Св. Миколая Чудотворця, яка славиться своїми насельниками-іконописцями. Майстри створюють копії відомих чудотворних образів.
У Музеї волинської ікони перед Холмською Чудотворною іконою Богородиці буде звершений акафіст із молебнем і відбудеться освячення копії.
У цьому заході братимуть участь священнослужителі та віруючі Волинської єпархії Української Православної Церкви, члени товариства «Холмщина».
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Урочистість відбудеться о 16:00, інформують на сайті Музейного простору Волині.
Ікона була написана на святій горі Афон (Греція) в келії Св. Миколая Чудотворця, яка славиться своїми насельниками-іконописцями. Майстри створюють копії відомих чудотворних образів.
У Музеї волинської ікони перед Холмською Чудотворною іконою Богородиці буде звершений акафіст із молебнем і відбудеться освячення копії.
У цьому заході братимуть участь священнослужителі та віруючі Волинської єпархії Української Православної Церкви, члени товариства «Холмщина».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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