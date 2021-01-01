Вчені розповіли, що людина відчуває під час смерті





Що стосується фізичного процесу, Парніа сказав у недавньому виступі, що смерть – це процес, а не чорно-білий момент. Кінцевим результатом є зменшення кількості кисню, який потрапляє в мозок, коли людина помирає, і це призводить до відключення мозкових ланцюгів, і вона втрачає свідомість стосовно зовнішнього світу.





"Коли серце зупиняється, всі життєві процеси припиняються, тому що кров не потрапляє в мозок, нирки і печінку, і ми стаємо млявими і нерухомими, і цей час, який лікарі використовують, щоб визначити час смерті", – сказав він.



Але лікар, автор кількох досліджень і книг на тему смерті, зазначив, що існує психічний процес, який змушує тих, хто пережив навколосмертні переживання, знову жадати смерті.



"Коли ми вмираємо, цей досвід не є неприємним для переважної більшості людей. Для тих із нас, хто вмирає природною смертю, навіть якщо ми відчували біль перед смертю, процес смерті стає дуже комфортним, дуже блаженним і мирним", – уточнив він.



Додають, що дехто, хто побував на межі життя і смерті розповідають про те, що бачили "загробне життя". Так, жінка на ім'я Ребекка втратила свідомість під водою і, за її словами, побачила те, що знаходиться на "іншій стороні". Вона стверджувала, що парила в хмарах, дивлячись на Землю під собою.



"Я летіла крізь щось схоже на хмари. Я відчула, що була з орлом, якого ми приспали кілька тижнів раніше у ветеринарній клініці, де я працюю. Я або летіла поруч з ним, або на ньому. Хоч я його і не бачила , було зрозуміло, що він хоче мене відвезти в безпечне місце. Хмари розступилися, і я побачила красиву зелену долину", – розповіла жінка.



Крім того, в той момент вона відчула сильне щастя. Ребекка відчула, що в цій долині знаходяться всі, кого вона любила. Жінка уточнила, що конкретно нікого з них не бачила, але відчула почуття спокою і комфорту.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лікар Сем Парніа, директор відділу інтенсивної терапії і реанімації в Медичній школі Нью-Йорка в Лангоне (США) розповів, що вмирати "дуже приємно". За його словами, люди, які були на межі смерті, іноді описують зустрічі з померлими родичами, але наполягають на тому, що це відчуття не є свідченням загробного життя, пише "Обозреватель". Що стосується фізичного процесу, Парніа сказав у недавньому виступі, що смерть – це процес, а не чорно-білий момент. Кінцевим результатом є зменшення кількості кисню, який потрапляє в мозок, коли людина помирає, і це призводить до відключення мозкових ланцюгів, і вона втрачає свідомість стосовно зовнішнього світу."Коли серце зупиняється, всі життєві процеси припиняються, тому що кров не потрапляє в мозок, нирки і печінку, і ми стаємо млявими і нерухомими, і цей час, який лікарі використовують, щоб визначити час смерті", – сказав він.Але лікар, автор кількох досліджень і книг на тему смерті, зазначив, що існує психічний процес, який змушує тих, хто пережив навколосмертні переживання, знову жадати смерті."Коли ми вмираємо, цей досвід не є неприємним для переважної більшості людей. Для тих із нас, хто вмирає природною смертю, навіть якщо ми відчували біль перед смертю, процес смерті стає дуже комфортним, дуже блаженним і мирним", – уточнив він.Додають, що дехто, хто побував на межі життя і смерті розповідають про те, що бачили "загробне життя". Так, жінка на ім'я Ребекка втратила свідомість під водою і, за її словами, побачила те, що знаходиться на "іншій стороні". Вона стверджувала, що парила в хмарах, дивлячись на Землю під собою."Я летіла крізь щось схоже на хмари. Я відчула, що була з орлом, якого ми приспали кілька тижнів раніше у ветеринарній клініці, де я працюю. Я або летіла поруч з ним, або на ньому. Хоч я його і не бачила , було зрозуміло, що він хоче мене відвезти в безпечне місце. Хмари розступилися, і я побачила красиву зелену долину", – розповіла жінка.Крім того, в той момент вона відчула сильне щастя. Ребекка відчула, що в цій долині знаходяться всі, кого вона любила. Жінка уточнила, що конкретно нікого з них не бачила, але відчула почуття спокою і комфорту.

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