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Показали, яким буде новий дитсадок у Струмівці

Показали, яким буде новий дитсадок у Струмівці
У селі Струмівка Підгайцівської громади Луцького району у цьому році планують побудувати новий дитячий садок за понад 62 мільйони гривень. Нині сільська рада ініціювала відкриті торги на платформі електронної системи публічних закупівель Prozorro, аби визначити підрядника для будівельних робіт.

Про це інформують у пресслужбі Підгайцівської сільради.

Заступник Підгайцівського сільського голови Леонід Гроголь розповів, що будівництво нового дитсадка запланували у Струмівці на вулиці Подільська.

«Це буде двоповерхова будівля, розрахована на 150 діток площею 1500 квадратних метрів. Загальна територія ділянки на якій облаштують зони для відпочинку та прогулянок дітей – 7316 метрів квадратних», - зазначає посадовець. Згідно тендерної документації, очікувана вартість реалізації проєкту - 62 мільйони 778 тисяч гривень.

Підгайцівська сільська рада передбачила у бюджеті громади 8 мільйонів гривень на будівництво дитсадка, решту коштів планують залучити із Державного фонду регіонального розвитку.

Аукціон серед учасників торгів планують провести 10 серпня, кінцевий строк подання тендерних пропозицій – 9 серпня 2021 року. Завершити усі будівельні роботи, згідно з вимогами, передбачених тендером, повинні до 31 грудня 2023 року.
Показали, яким буде новий дитсадок у Струмівці

Показали, яким буде новий дитсадок у Струмівці


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Теги: дитячий садок, Струмівка, будівництво
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