Олімпійські ігри 2032 року прийматиме Австралія





Заявку Брісбена схвалили сьогодні, 21 липня, на зустрічі МОК у Токіо, де починаються Олімпійські ігри-2020.



Президент МОК Томас Бах і прем'єр-міністр Квінсленда Анастасія Палащук підписали Контракт із містом-організатором Ігор 2032 року



"Ігри в надійних руках, ми знаємо Австралію і їхній досвід проведення цих заходів. Вони - господар, який повністю відповідає нашим реформам", – сказав Бах.



На проведення Ігор також претендували Індонезія, Угорщина, Китай, Катар та Німеччина. Брісбен буде третім австралійським містом, яке прийматиме Ігри. У 1956 Олімпіада пройшла у Мельбурні, а в 2000-му – у Сіднеї.



Літню Олімпіаду-2020 цього року приймає Токіо (Японія). У 2024 році Ігри прийматиме Париж (Франція), а у 2028-му – Лос-Анджелес (США).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міжнародний олімпійський комітет обрав австралійське місто Брісбен для проведення літніх Олімпійських ігор 2032 року. Про це пише "Українська правда". Заявку Брісбена схвалили сьогодні, 21 липня, на зустрічі МОК у Токіо, де починаються Олімпійські ігри-2020.Президент МОКі прем'єр-міністр Квінслендапідписали Контракт із містом-організатором Ігор 2032 року"Ігри в надійних руках, ми знаємо Австралію і їхній досвід проведення цих заходів. Вони - господар, який повністю відповідає нашим реформам", – сказав Бах.На проведення Ігор також претендували Індонезія, Угорщина, Китай, Катар та Німеччина. Брісбен буде третім австралійським містом, яке прийматиме Ігри. У 1956 Олімпіада пройшла у Мельбурні, а в 2000-му – у Сіднеї.Літню Олімпіаду-2020 цього року приймає Токіо (Японія). У 2024 році Ігри прийматиме Париж (Франція), а у 2028-му – Лос-Анджелес (США).

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