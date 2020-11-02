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Олімпійські ігри 2032 року прийматиме Австралія

Олімпійські ігри 2032 року прийматиме Австралія
Міжнародний олімпійський комітет обрав австралійське місто Брісбен для проведення літніх Олімпійських ігор 2032 року. Про це пише "Українська правда".

Заявку Брісбена схвалили сьогодні, 21 липня, на зустрічі МОК у Токіо, де починаються Олімпійські ігри-2020.

Президент МОК Томас Бах і прем'єр-міністр Квінсленда Анастасія Палащук підписали Контракт із містом-організатором Ігор 2032 року

"Ігри в надійних руках, ми знаємо Австралію і їхній досвід проведення цих заходів. Вони - господар, який повністю відповідає нашим реформам", – сказав Бах.

На проведення Ігор також претендували Індонезія, Угорщина, Китай, Катар та Німеччина. Брісбен буде третім австралійським містом, яке прийматиме Ігри. У 1956 Олімпіада пройшла у Мельбурні, а в 2000-му – у Сіднеї.

Літню Олімпіаду-2020 цього року приймає Токіо (Японія). У 2024 році Ігри прийматиме Париж (Франція), а у 2028-му – Лос-Анджелес (США).

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Теги: Олімпійські ігри-2032, Австралія
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